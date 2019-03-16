CBS: стабильность и будущее Сирии остаются лежать под грудой обломков

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GT: резко увеличив военный бюджет, Трамп намерен сыграть в игру сверхдержав с Россией и Китаем Global Times
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Обозреватель NYT: если бы у Сталина был смартфон — цифровые технологии открывают диктаторам новые возможности New York Times
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Лiга.net: Илон Маск рассказал о ведущей роли Украины в советской космонавтике Лiга.net
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Порошенко пообещал ежемесячное улучшение жизни на Украине
Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что начиная с 2019 года каждый житель страны ежемесячно будет чувствовать улучшение жизни. Об этом он сказал в ходе заседания Совета регионального развития в Полтавской области.
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Кириленко уверен, что сборной России по силам преодолеть групповой этап КМ-2019 по баскетболу
Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко прокомментировал итоги жеребьёвки группового этапа Кубка мира по баскетболу 2019 года.
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Песков не исключил встречи Путина с Мариани
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил встречи российского лидера Владимира Путина с кандидатом на выборах в Европарламент Тьерри Мариани.
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Казакевич и Сливко стали призёрами спринта на этапе Кубка IBU в Мартелле
Российские биатлонистки Ирина Казакевич и Виктория Сливко заняли второе и третье места в спринтерской гонке на 7,5 км на этапе Кубка IBU в итальянском Мартелле.
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Российские биатлонистки заняли пятое место в эстафете на ЧМ в Эстерсунде
Женская сборная России заняла пятое место в эстафетной гонке 4 × 6 км на чемпионате мира по биатлону в шведском Эстерсунде.
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В Киеве устроили акцию протеста против коррупции в сфере обороны
Украинские националисты организовали в Киеве акцию протеста против хищений в оборонно-промышленном комплексе Украины. Об этом информирует Интерфакс-Украина.
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«Барыс» обыграл «Авангард» и сравнял счёт в серии второго раунда плей-офф КХЛ
Казахстанский «Барыс» одержал победу над омским «Авангардом» во втором матче серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
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Президент Азербайджана помиловал экс-министра здравоохранения
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о помиловании более 400 человек, в том числе бывшего министра здравоохранения Али Инсанова.
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Глава СБР рассказал, почему Гараничев отказался выступить в эстафете на ЧМ в Эстерсунде
Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв рассказал о причине отказа Евгения Гараничева от выступления в эстафетной гонке на чемпионате мира по биатлону в шведском Эстерсунде.
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Кандидат на выборах в ЕП Мариани выразил надежду на встречу с Путиным
Кандидат на выборах в Европейский парламент, президент ассоциации «Франко-российский диалог», бывший министр транспорта Франции Тьерри Мариани надеется на проведение встречи с президентом России Владимиром Путиным.
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Замглавы МИД России и КНДР обсудили ситуацию на Корейском полуострове
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин обсудил с северокорейским коллегой Им Чхон Илем ситуацию на Корейском полуострове.
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Кверквелия рассказал о задачах «Локомотива» на весеннюю часть сезона
Грузинский защитник московского «Локомотива» Соломон Кверквелия высказался о первых матчах своей команды в весенней части сезона.
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Гол Фернандеса принёс ЦСКА победу над «Уралом» в 20-м туре РПЛ
Московский ЦСКА на выезде одержал победу над екатеринбургским «Уралом» в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Кандидат в президенты Украины объявил о поддержке на выборах Тимошенко
Кандидат в президенты Украины от партии «Основа» Сергей Тарута объявил о поддержке на выборах главы партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
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Биатлонист Бабиков выиграл общий зачёт Кубка IBU
Россиянин Антон Бабиков победил в общем зачёте Кубка Международного союза биатлонистов (IBU) по итогам сезона-2018/19.
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Футболист «Локомотива» Кверквелия опроверг слухи об уходе из клуба
Защитник московского «Локомотива» Соломон Кверквелия прокомментировал информацию о своём возможном уходе из клуба.
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В аэропортах Москвы задержали и отменили более 30 рейсов
В московских аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево отменены либо задержаны 33 рейса. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания».
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Квят объяснил, почему занял только 15-е место в квалификации Гран-при Австралии «Формулы-1»
Российский пилот команды «Формулы-1» Toro Rosso Даниил Квят прокомментировал свой результат в квалификации первого этапа нового сезона — Гран-при Австралии.
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Определились соперники сборной России по баскетболу на групповом этапе ЧМ
Стали известны соперники сборной России по групповому этапу чемпионата мира по баскетболу в Китае.
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Продюсер Ruptly получил ранение во время протестов в Париже
Продюсер видеоагентства RT Ruptly получил ранение во время съёмок на протестах «жёлтых жилетов» в Париже в момент, когда вёл трансляцию беспорядков с места событий.
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Бабиков стал победителем спринтерского зачёта Кубка IBU
Российский биатлонист Антон Бабиков выиграл «Малый хрустальный глобус» в зачёте спринтерских гонок Кубка IBU нынешнего сезона.
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В Британии начались протесты сторонников брексита
В Великобритании началась акция протеста сторонников брексита, которые обвиняют правительство в «предательстве воли народа» после отсрочки запланированного выхода страны из Евросоюза.
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Плетикоса рассказал, кто, по его мнению, выиграет ЛЧ в нынешнем сезоне
Экс-голкипер московского «Спартака», лондонского «Тоттенхэма» и сборной Хорватии по футболу Стипе Плетикоса назвал команду, которую считает фаворитом в борьбе за победу в Лиге чемпионов.
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Губерниев рассказал, почему Гараничев не выступит в эстафете на ЧМ по биатлону
Комментатор Дмитрий Губерниев рассказал, почему российский биатлонист Евгений Гараничев не побежит эстафету на чемпионате мира в шведском Эстерсунде.
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Опубликованы кадры полёта третьего опытного самолёта МС-21-300
Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК) опубликовала видеозапись испытаний третьего опытного образца самолёта МС-21-300.
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Министр нефти Венесуэлы примет участие во встрече ОПЕК+ в Баку
Министр нефти Венесуэлы, глава государственной нефтяной компании PDVSA Мануэль Кеведо посетит встречу ОПЕК+ в Баку.
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УЕФА открыл дело против «Зенита» из-за поведения фанатов
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дисциплинарное дело по поводу поведения фанатов петербургского «Зенита» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы с испанским «Вильярреалом».
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Полиция применила водомёты против «жёлтых жилетов» в Париже
Участники 18-й акции протестов «жёлтых жилетов» в центре Парижа перекрыли автомобильное движение в верхней части Елисейских Полей. Об этом сообщает BFMTV.
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Харитонов заявил, что ему неинтересен бой с Александром Емельяненко
Российский боец смешанного стиля Сергей Харитонов заявил, что он не заинтересован в проведении поединка с соотечественником Александром Емельяненко.
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Богданов пригласил президента Судана на саммит Россия — Африка в Сочи
Заместитель главы российского МИД Михаил Богданов передал президенту Судана Омару аль-Баширу приглашение на первый саммит Россия — Африка, который состоится в Сочи.
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«Динамо» потерпело поражение от «Оренбурга» в 20-м туре РПЛ
Московское «Динамо» на выезде уступило «Оренбургу» в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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В Германии призвали Евросоюз не допустить «жёсткого» брексита
Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас призвал страны Евросоюза не допустить выхода Великобритании из альянса без соглашения.
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Джикия: «Спартак» должен обязательно обыгрывать «Зенит», если хочет бороться за высокие места
Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия поделился ожиданиями от предстоящего матча с петербургским «Зенитом», который пройдёт в рамках 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Устроивший стрельбу в Крайстчерче до атаки направил манифест властям
Подозреваемый в нападении на две мечети в Крайстчерче Брентон Таррант за десять минут до атаки направил властям Новой Зеландии свой манифест. Сообщается, что в документе указаны причины совершения теракта.
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ЦСКА объявил стартовый состав на матч 20-го тура РПЛ с «Уралом»
Стал известен стартовый состав московского ЦСКА на выездной матч 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с екатеринбургским «Уралом».
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Головин прокомментировал победу «Монако» над «Лиллем» в Лиге 1
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин высказался о победе своей команды над «Лиллем» в матче 29-го тура французской футбольной Лиги 1.
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Юлия Началова перенесла операцию
Российской певице Юлии Началовой, которая находится в больнице, сделали операцию. Об этом заявил отец артистки Виктор Началов.
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МИД: Россия не оставит без ответа санкции ЕС из-за инцидента в Керченском проливе
В МИД России назвали лицемерным и циничным предлог для введения Советом ЕС персональных санкций в отношении россиян из-за инцидента в Керченском проливе. Как отметили в ведомстве, Европейский союз фактически солидаризировался с киевскими властями, которые перевернули события в проливе «с ног на голову».
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Плетикоса: Англия — единственная страна, в которой тренеру не нужно лишний раз мотивировать команду
Экс-голкипер московского «Спартака», лондонского «Тоттенхэма» и сборной Хорватии по футболу Стипе Плетикоса выразил мнение, что Англия является единственной страной, где наставнику не приходится каждый раз мотивировать игроков на очередной матч.
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Плетикоса: в Хорватии дети всё ещё играют в уличный футбол
Экс-голкипер московского «Спартака» и сборной Хорватии Стипе Плетикоса рассказал о проблемах развития футбола в своей стране.
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Французский депутат рассказал о впечатлениях от Ялты
Французский депутат от департамента Воклюз Жан Клод Буше во время визита в Крым рассказал о впечатлениях от Ялты.
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В МИД России назвали Арктику регионом международного сотрудничества
Арктика является регионом международного сотрудничества вопреки попыткам поднять вопрос о её милитаризации, заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.
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Джикия опроверг слухи о переходе в «Локомотив»
Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия рассказал, как отреагировал на сообщения в СМИ о том, что он летом может пополнить состав столичного «Локомотива».
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На МАКС-2019 впервые покажут пассажирский интерьер МС-21-300
В рамках Международного авиационно-космического салона (МАКС) будет впервые показан интерьер пассажирского самолёта нового поколения МС-21-300. Об этом сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.
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«Зенит» опубликовал видео, посвящённое предстоящему матчу РПЛ со «Спартаком»
Петербургский «Зенит» анонсировал матч 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Спартаком».
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Аксёнов анонсировал создание рабочей группы для подготовки иска к Киеву
Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил о намерении создать рабочую группу для подсчёта экономического ущерба, нанесённого полуострову за время нахождения в составе Украины, а также для подготовки исков к украинским властям.
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Плетикоса: был уверен, что Хорватия обыграет Россию в серии пенальти на ЧМ
Экс-голкипер московского «Спартака» и сборной Хорватии по футболу Стипе Плетикоса заявил, что был уверен в победе своей национальной команды над Россией в серии пенальти в 1/4 финала чемпионата мира 2018 года.
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Плетикоса назвал финал ЧМ-2018 одним из лучших в истории
Экс-голкипер московского «Спартака» и сборной Хорватии по футболу Стипе Плетикоса выразил мнение, что финал чемпионата мира 2018 года в России между его страной и Францией является одним из лучших в истории.
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Пожар в цехе по производству полистирола в Благовещенске ликвидирован
Спасателям удалось ликвидировать пожар в цехе по производству полистирола в Благовещенске. Об этом сообщили в МЧС.
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В «Рубине» заявили, что клуб погасил все долги
Генеральный директор казанского «Рубина» Рустем Сайманов заявил, что руководство клуба полностью погасило задолженность перед футболистами.