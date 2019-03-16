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CBS: стабильность и будущее Сирии остаются лежать под грудой обломков

Материал представлен в переводе ИноТВ
На полное восстановление Сирии, война в которой продолжается восемь лет, предположительно, понадобится $250 млрд. Однако, как передаёт CBS, из-за столь огромной необходимой суммы и бездействия разорённого правительства стабильность и будущее Сирии остаются лежать под грудой обломков.
Город Хомс был освобождён сирийской армией пять лет назад. Местные жители говорят, что они так и не смогли вернуться к нормальной жизни. Международный корреспондент CBS Джонатан Виглиотти посетил Сирию. Вот его репортаж с места событий.
 
Спустя пять лет после прекращения военных действий город Хомс всё ещё в западне.
 
ДЖОНАТАН ВИГЛИОТТИ, международный корреспондент CBS News: Вы верите в то, что власти начнут отстраивать город заново?
 
МАРВА АЛЬ-САБУНИ, архитектор, публицист: Короткий ответ: нет.
 
Чтобы дать полный ответ, архитектор и писатель Марва Аль-Сабуни ведёт меня на 12-й этаж этого сгоревшего офисного здания, чтобы показать, что осталось от её студии.
 
ДЖОНАТАН ВИГЛИОТТИ: Значит, здесь была ваша студия?
 
МАРВА АЛЬ-САБУНИДа. А вон там было рабочее место моего мужа.
 
ДЖОНАТАН ВИГЛИОТТИ: То, что некогда было вашим офисом, стало в некотором роде снайперским логовом.  
 
Сотни гильз, которыми усыпан пол, — это отзвуки битвы, в которой, по имеющимся оценкам, было уничтожено 35 тысяч домов.
 
ДЖОНАТАН ВИГЛИОТТИ: Кого вы вините во всём этом?
 
МАРВА АЛЬ-САБУНИ: Лично я?
 
ДЖОНАТАН ВИГЛИОТТИ: Да.
 
МАРВА АЛЬ-САБУНИЛично я приняла решение не винить никого, потому что масштаб потерь и жестокости позволяет, в принципе, обвинить любого.
 
По оценкам специалистов, в этой войне погибло больше полумиллиона людей. Многим сирийцам ещё только предстоит увидеть весь масштаб трагедии.
 
Движение на Иорданской границе встало из-за семей беженцев, возвращающихся в разрушенные дома, — от восточного Алеппо, где только на расчистку руин может уйти шесть лет, до туристического города Пальмиры.
 
ДЖОНАТАН ВИГЛИОТТИ: Пожалуй, Пальмира, главным образом, знаменита своими античными руинами. Но здесь был и процветающий новый город, где мы сейчас находимся. Обратите внимание на масштаб разрушений. До войны здесь проживало 80 тысяч человек, а на сегодняшний день мы знаем всего о 35 вернувшихся семьях.
 
Среди них Фрида Мамун и её сын, которые открыли небольшую палатку с кебабами пару месяцев назад.
 
«Я надеюсь, что все вернутся, — говорит она. — Потому что у нас есть такая поговорка: «Даже в раю невозможно уснуть, если никого нет рядом».
 
Но многим просто некуда возвращаться. И хотя большинство сооружений в Пальмире всё ещё стоят, от них остались лишь каркасы из шлакобетона. Здание городской администрации разрушено, а местный музей, хранилище древностей, разграблен террористами ИГ.*
 
ДЖОНАТАН ВИГЛИОТТИ: Одна из самых больших проблем с восстановлением Пальмиры связана с такими простыми вещами, как отсутствие коммуникаций. Здесь очень мало электричества, а водопроводной воды и вовсе нет. Вернувшиеся семьи приходят на эту улицу каждое утро, чтобы набрать воды на весь день.
 
В некоторых городах, таких как Алеппо, уже ведутся строительные работы местного значения — в основном силами самих горожан. Но полное восстановление Сирии, предположительно, обойдётся в сумму $250 млрд.
 
Хотя союзники Сирии, Россия и Иран, помогли повернуть ход войны в пользу президента Асада, они не обещали выделить существенную сумму на восстановление страны.
 
МАРВА АЛЬ-САБУНИ, архитектор: Мы утратили нашу общину, нашу сплочённость.
 
По словам Марвы Аль-Сабуни, для того чтобы объединить Сирию, крайне важно отстроить её заново. Но из-за ценника в сумму $250 млрд и бездействия разорённого правительства стабильность и будущее Сирии остаются лежать под миллионами тонн обломков.
 
Джонатан Виглиотти, CBS News, Хомс, Сирия.
 
Дата выхода в эфир 14 марта 2019 года. 
 
* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.
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CBS NEWS США Северная Америка
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