CBS: стабильность и будущее Сирии остаются лежать под грудой обломков

На полное восстановление Сирии, война в которой продолжается восемь лет, предположительно, понадобится $250 млрд. Однако, как передаёт CBS, из-за столь огромной необходимой суммы и бездействия разорённого правительства стабильность и будущее Сирии остаются лежать под грудой обломков.

Город Хомс был освобождён сирийской армией пять лет назад. Местные жители говорят, что они так и не смогли вернуться к нормальной жизни. Международный корреспондент CBS Джонатан Виглиотти посетил Сирию. Вот его репортаж с места событий.

Спустя пять лет после прекращения военных действий город Хомс всё ещё в западне.

ДЖОНАТАН ВИГЛИОТТИ, международный корреспондент CBS News: Вы верите в то, что власти начнут отстраивать город заново?

МАРВА АЛЬ-САБУНИ, архитектор, публицист: Короткий ответ: нет.

Чтобы дать полный ответ, архитектор и писатель Марва Аль-Сабуни ведёт меня на 12-й этаж этого сгоревшего офисного здания, чтобы показать, что осталось от её студии.

ДЖОНАТАН ВИГЛИОТТИ: Значит, здесь была ваша студия?

МАРВА АЛЬ-САБУНИ: Да. А вон там было рабочее место моего мужа.

ДЖОНАТАН ВИГЛИОТТИ: То, что некогда было вашим офисом, стало в некотором роде снайперским логовом.

Сотни гильз, которыми усыпан пол, — это отзвуки битвы, в которой, по имеющимся оценкам, было уничтожено 35 тысяч домов.

ДЖОНАТАН ВИГЛИОТТИ: Кого вы вините во всём этом?

МАРВА АЛЬ-САБУНИ: Лично я?

ДЖОНАТАН ВИГЛИОТТИ: Да.

МАРВА АЛЬ-САБУНИ: Лично я приняла решение не винить никого, потому что масштаб потерь и жестокости позволяет, в принципе, обвинить любого.

По оценкам специалистов, в этой войне погибло больше полумиллиона людей. Многим сирийцам ещё только предстоит увидеть весь масштаб трагедии.

Движение на Иорданской границе встало из-за семей беженцев, возвращающихся в разрушенные дома, — от восточного Алеппо, где только на расчистку руин может уйти шесть лет, до туристического города Пальмиры.

ДЖОНАТАН ВИГЛИОТТИ: Пожалуй, Пальмира, главным образом, знаменита своими античными руинами. Но здесь был и процветающий новый город, где мы сейчас находимся. Обратите внимание на масштаб разрушений. До войны здесь проживало 80 тысяч человек, а на сегодняшний день мы знаем всего о 35 вернувшихся семьях.

Среди них Фрида Мамун и её сын, которые открыли небольшую палатку с кебабами пару месяцев назад.

«Я надеюсь, что все вернутся, — говорит она. — Потому что у нас есть такая поговорка: «Даже в раю невозможно уснуть, если никого нет рядом».

Но многим просто некуда возвращаться. И хотя большинство сооружений в Пальмире всё ещё стоят, от них остались лишь каркасы из шлакобетона. Здание городской администрации разрушено, а местный музей, хранилище древностей, разграблен террористами ИГ.*

ДЖОНАТАН ВИГЛИОТТИ: Одна из самых больших проблем с восстановлением Пальмиры связана с такими простыми вещами, как отсутствие коммуникаций. Здесь очень мало электричества, а водопроводной воды и вовсе нет. Вернувшиеся семьи приходят на эту улицу каждое утро, чтобы набрать воды на весь день.

В некоторых городах, таких как Алеппо, уже ведутся строительные работы местного значения — в основном силами самих горожан. Но полное восстановление Сирии, предположительно, обойдётся в сумму $250 млрд.

Хотя союзники Сирии, Россия и Иран, помогли повернуть ход войны в пользу президента Асада, они не обещали выделить существенную сумму на восстановление страны.

МАРВА АЛЬ-САБУНИ, архитектор: Мы утратили нашу общину, нашу сплочённость.

По словам Марвы Аль-Сабуни, для того чтобы объединить Сирию, крайне важно отстроить её заново. Но из-за ценника в сумму $250 млрд и бездействия разорённого правительства стабильность и будущее Сирии остаются лежать под миллионами тонн обломков.

Джонатан Виглиотти, CBS News, Хомс, Сирия.

Дата выхода в эфир 14 марта 2019 года.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.