Kapitalis: Отношения между Россией и Израилем гораздо крепче, чем кажутся

Несмотря на недавний инцидент со сбитым российским самолётом, на самом деле отношения между Россией и Израилем всегда были и будут крепкими, считает политолог Ролан Ломбарди. В своей статье для Kapitalis он поясняет: это связано, в том числе, с тем, какую роль обе страны играют в судьбе Ближнего Востока.

Несмотря на нынешнюю прохладу между Россией и Израилем, на самом деле отношения между двумя странами скоро наладятся, уверен политолог Ролан Ломбарди. В своей статье, опубликованной на сайте Kapitalis, он пишет, что связь между ними крепче, чем кажется.

Так, с самого начала российской кампании в Сирии российские и израильские военные ведут постоянные, чуть ли не ежедневные консультации. Так, они даже придумали специальный механизм, который помогает избежать столкновения их военных на сирийской территории. И до сентября 2018 года, когда произошёл инцидент с российским самолётом, это работало.

Кроме того, все уже перестали считать, сколько раз Биньямин Нетаньяху ездил в Москву на переговоры. И, по мнению автора статьи, именно поэтому при молчаливом согласии России Израиль мог осуществлять удары по силам Ирана и «Хезболлы» в Сирии.

И даже тот инцидент со сбитым российским самолётом, хоть и охладил отношения между двумя государствами, но при этом позволил «перенастроить часы» и дал Москве возможность изменить расстановку сил в регионе в свою пользу. Так, после этого случая удары Израиля стали заметно реже.

Со стороны Израиля было весьма контрпродуктивно сердить Россию, которая стала играть столь важную роль в регионе, пишет автор статьи. И самому Израилю нужна Москва, чтобы сдерживать Иран и «Хезболлу». Так и со стороны Москвы сложно представить, что однажды она решит полностью сжечь все мосты с Израилем.

По словам автора статьи, многие политологи недооценивают отношения России и Израиля и считают, что Россия никогда не пожертвует своей дружбой с Ираном ради альянса с Израилем. Однако политолог отмечает, что Москва и Тель-Авив сотрудничают в сфере космоса, вооружений, разведки и высоких технологий, в торговле и экономике, в борьбе против экстремизма. Больше того, русские составляют 20% народонаселения Израиля.

При этом, благодаря своей военной мощи и технологиям, а также разведывательным потенциалам, Израиль остаётся ключевой силой на Ближнем Востоке. И в России это хорошо понимают, и потому не станут ссориться с таким игроком. Больше того, автор статьи называет Иран «лишь партнёром, но не союзником» России, и утверждает, что ни Москва, ни Башар Асад не хотят усиления позиций Тегерана в Сирии.

А недавно, напоминает он, Москва подписала с другим противником Ирана — Саудовской Аравией — соглашение о ценах на нефть, и это тоже было сделано за спиной Тегерана, отмечает политолог.

Поэтому теперь Иран находится в затруднительном положении, ведь и США вышли из договора с ним. Он страдает от санкций и от внутренних проблем, и потому больше, чем когда-либо нуждается в поддержке России, и там об этом знают. Поэтому, чтобы не потерять последних друзей, Тегеран готов на немалые уступки.

А тем временем Израиль собирается подписать, как и Иран, соглашение о свободной торговле с Евразийским экономическим союзом. И Биньямин Нетаньяху в очередной раз должен прилететь в Москву. Так что, несмотря на нынешние сложности, «отношения между Израилем и Москвой ещё ожидает много светлых дней впереди», делает вывод политолог Ролан Ломбарди в статье для Kapitalis.