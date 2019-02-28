Independent: в основе союза Нетаньяху и Путина не только геополитика, но и личная химия

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху приехал в Москву, чтобы обсудить со своим российским коллегой состояние дел на Ближнем Востоке, пишет Independent. По словам автора статьи, так часто, как Нетаньяху и Путин, не встречались прежде ни одни лидеры в истории отношений двух стран.

«Когда нужна помощь, обращаешься к своим друзьям. Но если твой друг — Владимир Путин, то тебе нужен туз в рукаве», — пишет автор статьи в Independent про встречу лидеров Израиля и России. По его словам, хотя весь мир сейчас пристально наблюдает за саммитом в Ханое, который проходит между Ким Чен Ыном и Дональдом Трампом, в Москве другая пара пытается разрешить разногласия.



Биньямину Нетаньяху было необходимо, чтобы его встреча с Путиным прошла хорошо, чтобы показать, что он в Израиле единственный, кто может играть на международной арене. Ведь на родине у него как раз появились большие проблемы, связанные с коррупционным скандалом и переизбранием. И в Москве это тоже хорошо понимают.



«Мало какие политические дуэты живут так долго, как Вова и Биби. Эти двое — деструктивные, высокопарные альфа-самцы — легко сходятся в союз, основанный как на личной химии, так и на общей истории и геополитике», — пишет автор статьи. Так, только за последние десять лет они встречались уже 14 раз — и для отношений между этими странами это рекорд.



Однако эта их встреча была омрачена не только инцидентом, в результате которого в сентябре в Сирии был сбит российский самолёт, но и напряжённостью в регионе из-за активности Ирана в Сирии, тогда как Россия пытается наладить отношения со всеми игроками региона.



На эту тему высказался Нетаньяху на встрече, назвав Иран главной угрозой для региона. Он заверил, что Израиль продолжит своё наступление против Ирана и его попыток закрепиться в Сирии.



«Но израильский лидер также понимал, что ему нужно что-то, чтобы растопить лёд и вернуть отношения в нормальное русло». Так что он обратился к темам, которые очевидно могли стать результативными. Например, он отметил, что обеспечить безопасность на Ближнем Востоке им помогло тесное сотрудничество с российскими военными. И в этот момент Путин, который прежде слушал Нетаньяху с «каменным лицом», закивал.



Нетаньяху также отметил, что в скором времени в Иерусалиме откроют мемориал в честь жертв блокады Ленинграда, и он пригласил Владимира Путина на церемонию. В этот момент, как пишет автор статьи, «лицо Путина сменилось с непроницаемого на улыбку». Он принял приглашение, и «для Нетаньяху это стало хорошим стартом, но другое дело — было ли этого достаточно, чтобы привести к успеху переговоров по Ирану».



Нетаньяху отметил, что во время встречи он старался обеспечить, чтобы Иран не смог закрепиться в Сирии. Иранские силы на сирийской территории подходят близко к границе с Израилем, и Тель-Авив это сильно беспокоит. Как отмечают эксперты, этот вопрос как мало какой другой объединяет самые разные политические силы Израиля.



Но при этом, по словам политологов, Израиль заинтересован и в том, чтобы Россия оставалась мощным игроком в регионе, арбитром между турками, Асадом и Ираном. В то же время Россия очень осторожно балансирует своими отношениями с игроками региона, и поэтому вряд ли Израиль может рассчитывать на какие-то новые уступки с её стороны.



Так, по словам автора статьи, Кремль считает, что сделал для Израиля уже достаточно. Россия «уже достигла границ» в оказании влияния на Иран, приводит издание мнение экспертов, и поэтому максимум, на который может рассчитывать Нетаньяху, — что Москва будет действовать на снижение конфликтности и не станет сбивать израильские самолёты, если они не будут бить по российским целям, делает вывод Independent.