Fox News: Израиль готовится стать четвёртой лунной державой

На этой неделе должен состояться запуск израильского беспилотного аппарата Bereshett, который, спустя два месяца, должен совершить посадку на поверхность Луны, сообщает Fox News. Если всё пройдёт успешно, то Израиль станет в один ряд с США, Россией и Китаем, совершавшим успешные посадки своих космических аппаратов на лунную поверхность.

Израиль приступает к выполнению исторической миссии, заключающейся в посадке своего космического аппарата на поверхность Луны, сообщает Fox News.

Издание пишет, что беспилотный корабль Beresheet, разработанный некоммерческой организацией SpaceIL, будет запущен на этой неделе с базы ВВС США на мысе Канаверал. Запуск будет осуществлён с помощью ракеты Falcon 9 от компании SpaceX. Ожидается, что Beresheet достигнет Луны 4-го апреля.

С помощью этого космического аппарата Израиль сможет войти в «избранную лигу» стран: на данный момент только 3 государства осуществляли успешные посадки своих кораблей на лунную поверхность — США, СССР и Китай. Кроме того, это будет первая миссия подобного рода, осуществлённая частной компанией. «Близящийся запуск с мыса Канаверал и посадка на Луну два месяца спустя будут кульминацией восьми лет тяжёлой работы и упорства. Мы с нетерпением ждём момента, когда сотворим историю и увидим, как израильский флаг присоединится на Луне к сверхдержавам — России, Китаю и США», — передаёт издание слова главы SpaceIL Морриса Кана.

Как отмечает Fox News, проект корабля Beresheet возник из конкурса Google Lunar XPRIZE по посадке беспилотного аппарата на Луну: в прошлом году он был свёрнут, после заявления организаторов, о том, что ни один из финалистов не сможет уложиться в намеченные сроки запуска (31 марта 2018 года). Тем не менее, израильская команда продолжила работу над своим аппаратом.

По информации издания, Beresheet совершит посадку в районе Моря Ясности, в северном полушарии Луны. SpaceIL отмечает, что там наблюдаются магнитные аномалии, поэтому Beresheet будет также проводить замеры с помощью своего магнитометра: полученные данные будут переданы NASA. Кроме того, корабль возьмёт с собой капсулу, состоящую из трёх дисков, на которых будут содержаться израильские флаг и гимн, словари на 27 языках, Библия и книга для детей, написанная по мотивам проекта.

20 июля 2019 года исполнится 50 лет историческому полёту «Аполлона-11»: Fox News напоминает, что США остаётся единственной страной, чьи астронавты высаживались на поверхность Луны.