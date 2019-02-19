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Fox News: Израиль готовится стать четвёртой лунной державой

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На этой неделе должен состояться запуск израильского беспилотного аппарата Bereshett, который, спустя два месяца, должен совершить посадку на поверхность Луны, сообщает Fox News. Если всё пройдёт успешно, то Израиль станет в один ряд с США, Россией и Китаем, совершавшим успешные посадки своих космических аппаратов на лунную поверхность.
Fox News: Израиль готовится стать четвёртой лунной державой
Reuters

Израиль приступает к выполнению исторической миссии, заключающейся в посадке своего космического аппарата на поверхность Луны, сообщает Fox News.

Издание пишет, что беспилотный корабль Beresheet, разработанный некоммерческой организацией SpaceIL, будет запущен на этой неделе с базы ВВС США на мысе Канаверал. Запуск будет осуществлён с помощью ракеты Falcon 9 от компании SpaceX. Ожидается, что Beresheet достигнет Луны 4-го апреля.
 
С помощью этого космического аппарата Израиль сможет войти в «избранную лигу» стран: на данный момент только 3 государства осуществляли успешные посадки своих кораблей на лунную поверхность — США, СССР и Китай. Кроме того, это будет первая миссия подобного рода, осуществлённая частной компанией. «Близящийся запуск с мыса Канаверал и посадка на Луну два месяца спустя будут кульминацией восьми лет тяжёлой работы и упорства. Мы с нетерпением ждём момента, когда сотворим историю и увидим, как израильский флаг присоединится на Луне к сверхдержавам — России, Китаю и США», — передаёт издание слова главы SpaceIL Морриса Кана. 
 
Как отмечает Fox News, проект корабля Beresheet возник из конкурса Google Lunar XPRIZE по посадке беспилотного аппарата на Луну: в прошлом году он был свёрнут, после заявления организаторов, о том, что ни один из финалистов не сможет уложиться в намеченные сроки запуска (31 марта 2018 года). Тем не менее, израильская команда продолжила работу над своим аппаратом.
 
По информации издания, Beresheet совершит посадку в районе Моря Ясности, в северном полушарии Луны. SpaceIL отмечает, что там наблюдаются магнитные аномалии, поэтому Beresheet будет также проводить замеры с помощью своего магнитометра: полученные данные будут переданы NASA. Кроме того, корабль возьмёт с собой капсулу, состоящую из трёх дисков, на которых будут содержаться израильские флаг и гимн, словари на 27 языках, Библия и книга для детей, написанная по мотивам проекта.
 
20 июля 2019 года исполнится 50 лет историческому полёту «Аполлона-11»: Fox News напоминает, что США остаётся единственной страной, чьи астронавты высаживались на поверхность Луны.
 
 
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