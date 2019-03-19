CNN

CNN: министр обороны Сирии объявил о намерении очистить страну от американцев

Материал представлен в переводе ИноТВ
Министр обороны Сирии Али Айюб заявил, что его страна намерена восстановить контроль над территориями, оккупированными сирийскими демократическими силами при участии США, передаёт CNN. Телеканал полагает, что это может привести к очередному обострению ситуации в Сирии.

А сейчас перейдём к новостям из Сирии. В понедельник министр обороны этой страны в окружении начальников Генштабов Вооружённых сил Ирана и Ирака высказался против военного присутствия США в стране.

Во время совместной пресс-конференции генерал Али Айюб заявил, что Сирия имеет право на самооборону и намерена восстановить контроль над территориями, оккупированными демократическими силами Сирии при поддержке США путём, цитата, «примирения или с помощью военной силы».

Его заявление привлекает внимание к появлению риска нового рода обострения ситуации в Сирии, как только силы, пользующиеся поддержкой США, одержат верх над ИГ* на оставшемся под его контролем анклаве на востоке страны, что, как ожидается, случится в скором времени.
 
Материал предоставлен CNN International.
 
Дата выхода в эфир 19 марта 2019 года.
 
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.
 

 

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
CNN США Северная Америка
теги
вооруженный конфликт Исламское государство Сирия США
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Загрузка...
Лента новостей RT

Новости партнёров