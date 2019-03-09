SRF: Швейцария одной из первых отказалась от «возвращенцев» из ИГ

В отличие от других стран Швейцария решила закрыть границы для «возвращенцев» из ИГ*, сообщает SRF. Национальный совет страны принял такое решение из соображений безопасности и защиты населения. Один из политиков предложил пойти ещё дальше и аннулировать паспорта швейцарцев, воевавших на стороне джихадистов, рассказывает телеканал.

Что делать с соотечественниками, которые однажды вступили в ряды ИГ*, а теперь не могут выбраться из зоны конфликта в Сирии? Европа сильно озадачена этим вопросом. Особенно сильно, с тех пора как стало известно о том, что США выводят свои войска из Сирии. Сегодня Швейцария стала одной из первых стран Европы, которая задала чёткий курс в этом вопросе. Национальный совет не собирается принимать активное участие в возвращении джихадистов на родину. Репортаж Михаэля Шпильмана и Мириам Райнхард.

Селина из Лозанны. Принятое решение коснулось и её. Уже больше года она вместе со своей малолетней дочерью находится под арестом на северо-востоке Сирии, на территории, контролируемой курдами. Но Швейцария не хочет, чтобы она возвращалась.

Сегодня Национальный совет опубликовал информацию. Он не собирается принимать активное участие в возвращении совершеннолетних. Но это не должно позволить им уйти от наказания. Задача заклчается в том, чтобы в соответствии с международными нормами привлечь их к уголовной ответственности и применить к ним возможное наказание в том государстве, где было совершено преступление. То есть те, кто уехал воевать на стороне джихадистов, должны будут предстать перед судом в Сирии.

Этим Национальный совет вторит министру юстиции Карин Келлер-Суттер. Ещё в прошлом месяце она чётко дала понять, что думает о возвращении в страну тех, кого подозревают в связях с ИГ.

КАРИН КЕЛЛЕР-СУТТЕР, министр юстиции Швейцарии: Если говорить о возвращении на родину бойцов джихада, то мой главный приоритет как члена Национально совета — это безопасность населения Швейцарии.

В таких лагерях в Сирии содержатся те, кого подозревают в связях с ИГ. По данным швейцарских властей, на сегодняшний день в зоне конфликта находятся приблизительно 20 граждан Швейцарии, уехавших туда воевать на стороне джихадистов. По информации СМИ, девятерых из них поймали: пятерых взрослых и четверых детей. В прошлом году Селина рассказала в передаче 10vor10, что она хочет вернуться в Швейцарию, чтобы предстать там перед судом.

На вопросы по поводу планов Национального совета ответил глава информационного отдела при Министерстве юстиции. Почему Национальный совет выступил против возвращения тех, кто уехал воевать на стороне джихадистов?

ГИДО БАЛЬМЕР, представитель Федерального департамента юстиции и полиции: Сегодня там (в Национальном совете. — ИноТВ) определились со стратегией и заявили, что главная цель — обеспечение безопасности Швейцарии и защита населения. И возвращение этих людей в страну противоречит этой цели.

Руководство курдского самоуправления на севере Сирии уже с лета прошлого года требует, чтобы правительство Швейцарии взяло на себя ответственность и забрало людей, подозреваемых в связях с ИГ. В отличие от Швейцарии другие государства уже наладили контакт по этому вопросу.

АБДУЛКАРИМ ОМАР, уполномоченный по внешним связям «Северного федеративного региона»: Мы передали России мужчин, женщин и детей из ИГ. И Индонезии тоже. Сейчас мы ведём переговоры с властями Канады и подготавливаем документы, чтобы вернуть канадских граждан.

Политик Бальтазар Глеттли, занимающийся вопросами безопасности, утверждает, что тех, кто уехал воевать на стороне джихадистов, нужно вернуть.

БАЛЬТАЗАР ГЛЕТТЛИ, депутат Национального совета от партии зелёных: Я считаю, что мы прежде всего должны поддержать курдов в Сирии. Они погибали тысячами, в том числе и в боях с ИГ. Если мы сейчас ещё и поручим им провести суд над джихадистами, уехавшими туда из Европы и Швейцарии, то они могут не справиться.

Политик Роланд Бюхель, занимающийся вопросами внешней политики, считает, что Национальный совет уже давно должен был принять такое решение. Он предлагает пойти ещё дальше.

РОНАЛЬД БЮХЕЛЬ, депутат Национального совета от Швейцарской народной партии: Национальный совет, конечно же, принял правильное решение. Меня удивляет, что ещё недавно там задумывались о том, чтобы принимать активное участие в возвращении этих людей. Ошибку исправили. Сейчас бы ещё забрать у этих людей паспорта. Закон предусматривает такую возможность. Но пока что Национальный совет и Федеральное ведомство по вопросам миграции ею не воспользовались.

Каким бы не было решение, остаётся вопрос: «Как долго ещё курды смогут или будут готовы держать в заключении пособников ИГ?» И всё же власти Швейцарии решили, что не будут забирать заключённых.

Это такой элегантный способ не заниматься проблемами безопасности, связанными с этой темой?

ГИДО БАЛЬМЕР: Нет, предстоит многое сделать. Нам нужно принять меры, чтобы люди не могли бесконтрольно приезжать в страну. Для этого полиция и спецслужбы должны проделать большой объём работы.

Для детей власти Швейцарии оставляют дверь открытой. Сейчас решается вопрос, как организовать возвращение на родину несовершеннолетних.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.