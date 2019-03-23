Sky News: сирийская оппозиция объявила об окончательной победе над «Исламским государством»

Сирийские демократические силы (СДС) заявили об окончании битвы с бойцами ИГ в городе Багус, сообщает Sky News. Согласно официальному заявлению СДС, теперь вся территория Сирии полностью освобождена от «Исламского государства».

Сегодня начнём нашу передачу Sunrise со срочных новостей: несколько часов назад Сирийские демократические силы (СДС) объявили, что битва с так называемым «Исламским государством»* в городе Багус завершена.

По словам оппозиционных сил, теперь вся территория Сирии очищена от бойцов ИГ.

В недавно опубликованном в соцсетях заявлении, пресс-секретарь СДС сказал, что «Сирийские демократические силы объявляют о полном уничтожении так называемого халифата, и о полном освобождении территорий, находившихся под контролем ИГ.

В этот уникальный день мы чтим память тысяч жертв, чьи усилия сделали эту победу возможной.