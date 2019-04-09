Asia Times: возвращение останков израильского солдата — подарок Нетаньяху от Путина

Столкнувшись с обвинениями в злоупотреблении полномочиями перед парламентскими выборами, Биньямин Нетаньяху стал терять популярность, пишет историк Сами Мубаед в Asia Times. Поддержать рейтинги ему помогли «два подарка». Первый — американское признание Голанских высот израильскими, а второй — передача найденных российскими военными в Сирии останков пропавшего солдата.

К выборам в кнессет действующий премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху получил два «подарка», утверждает историк Сами Мубаед в своей статье для Asia Times.



Первый подарок был неоднозначно воспринят мировой общественностью. Речь идёт, конечно, о признании Голанских высот израильской территорией со стороны президента США Дональда Трампа. А вторым подарком, на который обратили куда меньше внимания, стало возвращение Израилю останков пропавшего без вести во время Ливанской войны 1982 года сержанта Захарии Баумеля, которые были обнаружены российскими военными в Сирии.



Как заявил президент Владимир Путин, разыскать и вывезти останки России удалось при помощи правительственных сил Дамаска, однако сирийская сторона категорически отрицает свою причастность к поискам Баумеля.



Благородный жест со стороны Москвы некоторые восприняли как попытку помочь Нетаньяху поддержать рейтинги перед выборами на фоне обвинений в хищении средств и злоупотреблениях полномочиями. Так, американский профессор Дэвид Леш полагает, что время объявления итогов поисковой операции было выбрано неслучайно.



Впрочем, пока неясно, повторятся ли в будущем подобные действия со стороны России, которая поддерживает близкие контакты и с Израилем, и с Сирией, в то время как Тель-Авив и Дамаск официально находятся в состоянии войны, обращает внимание автор статьи. Дэвид Леш уверен, что «подарок» Нетаньяху был единичным случаем и, чтобы что-то в этом духе повторилось, обстоятельства должны быть исключительными. Так, например, сейчас для Путина важна победа Нетаньяху на выборах.



Однако другие наблюдатели видят передачу останков израильского солдата в куда более масштабном ключе и выражают надежду, что Путин воспользуется своим влиянием в Сирии, чтобы развеять опасения Израиля — будет ли Нетаньяху у власти или нет. Российский лидер уже выступил за возвращение миротворцев ООН на юг Сирии, а также расположил собственные силы на границе с Израилем, чтобы держать под контролем джихадистов и союзников Асада из «Хезболлы».



Сами Мубаед подчёркивает, что, если расширить операцию по поискам Захарии Баумеля, можно также узнать судьбу и ряда других пропавших за последние 40 лет израильских военных, которые, вероятно, уже мертвы, и их тела могут находиться либо в Сирии, либо в Ливане. В числе этих людей — Рон Арад, который пропал в Ливане, когда ему было 28 лет, а теперь должен быть уже 61 год. Согласно данным расследования израильтян, которые неоднократно пытались разыскать Арада, он был убит в плену между 1993-м и 1997 годом.



Также большое значение для целой череды премьер-министров Израиля представляют останки разведчика Эли Коэна, которого казнили в Дамаске в 1965 году. Шпиону удалось войти в доверие к наиболее высокопоставленным сирийским лицам, но стараниями египетской разведки Коэна раскрыли и судили. Всё это время семья убитого израильтянина пыталась добиться передачи его останков, но сирийские власти не желали идти навстречу и утверждали, что никто не знает, где именно покоится Коэн. В прошлом июле Тель-Авив отпраздновал возвращение хотя бы часов разведчика, которые были выкуплены на аукционе.