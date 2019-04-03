Le Figaro: Нетаньяху и Путин встретятся перед выборами в Израиле

Лидеры России и Израиля в очередной раз встретятся в Москве в четверг, но этим переговорам придаёт особое значение то время, в которое они проводятся. Так, с одной стороны, США только что признали Голанские высоты за Израилем. А с другой — в Израиле скоро пройдут парламентские выборы, исход которых сложно предсказать, отмечает Le Figaro.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в четверг встретится в Москве с Владимиром Путиным, сообщает Le Figaro. Издание напоминает, что это будет их первая встреча после того, как 25 марта президент США Дональд Трамп признал Голаны израильскими.

В понедельник Путин и Нетаньяху провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили «региональные вопросы». При этом лидеры встречаются на регулярной основе с тех пор, как Россия в 2015 году стала проводить свою военную операцию в Сирии.

Израиль, в свою очередь, периодически совершает удары по позициям других союзников Башара Асада: «Хезболле» и Ирану, — но старается избежать столкновений с самой Россией. Впрочем, однажды это не удалось, когда в результате такого боя по ошибке был сбит российский самолёт. Однако при этом Нетаньяху повторяет, что не позволит Ирану сделать из Сирии свой военный плацдарм.

Через пять дней после этих переговоров в Израиле состоятся парламентские выборы, исход которых пока сложно предсказать. У Нетаньяху есть серьёзные конкуренты — и поэтому он старается сделать своим козырем свой международный вес, отмечает Le Figaro.