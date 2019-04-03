Le Figaro: Нетаньяху и Путин встретятся перед выборами в Израиле
Март 2019 года в России оказался одним из самых тёплых за всю историю метеонаблюдений, сообщает пресс-служба Гидрометцентра.
Россия готова в случае необходимости принять военно-технические меры в ответ на анонсированные действия НАТО в Чёрном море. Об этом заявил замминистра иностранных дел России Александр Грушко.
Генеральный продюсер федерального телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки заявила о своей непричастности к нападению на журналиста Василия Уткина, которое произошло в Москве 2 апреля.
Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Григория Логвинова от должности российского посла в Австралии.
Глава Федерации бобслея России Елена Аникина заявила, что её организация делает всё возможное, чтобы вернуть золотые медали экипажей экс-бобслеиста Александра Зубкова в Международный олимпийский комитет (МОК).
Правительство Украины разрешило «Нафтогазу» продавать газ населению дешевле 8,55 гривны за кубометр. Такое решение было принято на заседании кабмина.
Экс-чемпион мира по боксу Пол Малиньяджи, недавно подписавший контракт с организацией по проведению кулачных боёв Bare Knuckle FC, вызвал на бой бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конора Макгрегора.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Росстату необходимо разъяснить данные о финансовых возможностях россиян.
Первый вице-спикер Государственного совета Крыма Ефим Фикс прокомментировал заявление постоянного представителя США при НАТО Кей Бейли Хатчисон о том, что альянс собирается обеспечить безопасность прохода украинских кораблей через Керченский пролив.
Санкции внесли позитивный вклад в развитие российской экономики, заявил первый зампред Центробанка Сергей Швецов.
Вице-президент бразильского футбольного клуба «Крузейро» Итаир Машадо прокомментировал переход Педро Роши из «Спартака», а также заявил, что москвичи интересуются игроками его команды.
Председатель комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Андрей Кутепов предложил внести правки в законопроект о многодетных семьях, в частности, начать производить единовременную выплату в размере 50 тыс. рублей на третьего и последующих детей.
Украина ввела запрет на любые прямые авиаперелёты с Россией. Соответствующее решение принято украинским кабинетом министров.
Команда кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского выдвинула восемь требований к действующему главе государства Петру Порошенко, который ранее призвал молодёжь голосовать за него во втором туре.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление постпреда США при НАТО Кэй Бейли Хатчисон о том, что Североатлантический альянс намерен обеспечить безопасность прохода кораблей Украины через Керченский пролив.
Представитель российского бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз прокомментировал оскорбительные посты Конора Макгрегора в социальных сетях, направленные в адрес его клиента и его семьи.
Следственные органы Кабардино-Балкарии возбудили уголовные дела после ликвидации двух боевиков в Баксанском районе республики.
По информации итальянской прессы, руководство миланского клуба недовольно тем, что британский экс-футболист Дэвид Бэкхем назвал свой проект «Интер Майами», считая такое наименование нарушением прав собственности на товарный знак.
Адвокат и юрист-международник Дмитрий Романенко прокомментировал в беседе с RT заявление постпреда США при НАТО Кэй Бейли Хатчисон о том, что Североатлантический альянс намерен обеспечить безопасность прохода кораблей Украины через Керченский пролив.
Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в России ежегодно фиксируется более 750 тысяч абортов. Об этом сообщает РИА Новости.
Глава клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Урал» Григорий Иванов рассказал, как агент Алан Агузаров предпринял попытку заключить контракт с молодым игроком его команды.
Немецкая прокуратура рассказала, какие выводы были сделаны после вскрытия тел жертв авиакатастрофы в Германии, в результате которой, предположительно, погибли совладелица авиакомпании S7 Наталия Филёва и её отец.
Ответные меры России на новые программы вооружения НАТО в Европе, которые выстраиваются по схемам холодной войны, будут симметричными. Об этом заявил заместитель главы российского МИД Александр Грушко.
По итогам голосования болельщиков лучшим футболистом марта в Российской премьер-лиге (РПЛ) назван иранский нападающий «Зенита» Сердар Азмун.
Украина отказалась от участия в заседании Совета министров иностранных дел государств СНГ, которое пройдёт в Москве. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу украинского МИД.
В России выходными будут дни с 1 по 5 мая и с 9 по 12 мая в связи с праздниками и переносами выходных. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роструда.
Председатель Союза журналистов России, член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Владимир Соловьёв надеется, что правоохранительные органы сумеют разыскать напавшего на Василия Уткина и заказчиков этого преступления.
В Кабардино-Балкарии ликвидированы двое боевиков, которые были связаны с «Исламским государством»*. Об этом сообщили в Национальном антитеррористическом комитете.
Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор опубликовал очередной пост с оскорблениями в адрес близких Хабиба Нурмагомедова. На этот раз речь зашла о супруге российского спортсмена.
В ходе очередного раунда российско-японского стратегического диалога отмечена позитивная динамика сотрудничества. Об этом говорится в сообщении на сайте МИД России.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Россию. Это его первый зарубежный визит в качестве главы государства.
По информации немецкой прессы, португальский наставник Андре Виллаш-Боаш стал претендентом на должность главного тренера команды Бундеслиги «Вольфсбург».
Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила о росте смертности в 32 регионах страны по итогам 2018 года.
Известный футбольный журналист и комментатор Василий Уткин заявил, что не будет подавать заявление в правоохранительные органы после нападения, которому он подвергся 2 апреля.
Защитник «Оклахома-Сити Тандер» Расселл Уэстбрук в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Лос-Анджелес Лейкерс» (119:103) сумел повторить достижение Уилта Чемберлена, сделав двойной трипл-дабл.
Глава Крыма Сергей Аксёнов прокомментировал ситуацию с возбуждением уголовного дела в отношении руководителя администрации Евпатории Андрея Филонова.
Срок вступления в силу закона о запрете хостелов в жилых многоквартирных домах перенесён на 1 октября 2019 года. Об этом сообщает РИА Новости.
Официальный представитель МИД Турции Хами Аксой ответил на заявление заместителя официального представителя Госдепартамента Роберта Палладино, который ранее сказал, что США призывают турецкие власти признать итоги муниципальных выборов.
Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор, ранее объявивший о завершении спортивной карьеры, оскорбил в Twitter чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова.
Согласно федеральному закону от 1950 года, трое бывших членов ваффен-СС, семь экс-военнослужащих вермахта и около шести вдов, мужья которых служили в гитлеровских войсках, получают выплаты от властей Германии в Швеции и Бельгии.
Российские кёрлингисты на групповом этапе чемпионата мира по кёрлингу в Канаде сумели обыграть Китай, а затем уступили итальянцам.
Пресс-служба «Нафтогаза» заявила, что украинская компания вместе со своими партнёрами, в том числе европейскими, будет работать над созданием независимого оператора газотранспортной системы (ГТС).
На открытии торгов рубль растёт к доллару и снижается к евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Форвард «Даллас Старз» Александр Радулов вошёл в тройку лучших игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по результатам прошедшего игрового дня.
Бюро по вопросам демократии, прав человека и труда Госдепартамента США займётся повышением «медийной грамотности» в Прибалтийских странах. На эти цели из американского бюджета выделено $1,5 млн. Также Госдеп планирует развивать СМИ в Сербии.
Нападающий «Спартака» Педро Роша до конца 2019 года будет выступать за «Крузейро» на правах аренды.
Заместитель официального представителя Госдепартамента Роберт Палладино заявил, что американские власти призывают Турцию признать итоги муниципальных выборов.
Пожар в Чернобыльской зоне отчуждения на Украине удалось ликвидировать, говорится на сайте украинской Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
Российский журналист, комментатор и футбольный эксперт Василий Уткин заявил, что ему брызнули в лицо из баллончика со слезоточивым газом «черёмуха», однако в настоящее время он чувствует себя нормально.
Центризбирком Украины обработал 99,88% протоколов по итогам выборов президента страны. Согласно данным ЦИК, лидерство продолжает удерживать актёр и шоумен Владимир Зеленский — 30,23% голосов.