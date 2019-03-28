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Die Welt: Израиль нанёс авиаудары в районе Алеппо

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Израильские ВВС атаковали индустриальный комплекс вблизи Алеппо, сообщает Die Welt со ссылкой на данные сирийских медиа. Отмечается, что в результате атаки был нанесён лишь материальный ущерб: в частности, в городе случились перебои с электричеством.
Die Welt: Израиль нанёс авиаудары в районе Алеппо
Reuters

Авиация Израиля нанесла удары по объектам, находившимся близ Алеппо, пишет Die Welt, ссылаясь на информацию сирийских СМИ. Также сообщается, что сирийские ПВО отразили атаку, целью которой был индустриальный комплекс и оружейные склады к северо-востоку от города. Согласно заявлениям местных жителей, последствием ударов стали перебои с электричеством.

Как сообщает издание со ссылкой на данные Syrian Times, атака нанесла лишь материальный ущерб. Die Welt отмечает, что раннее Израиль неоднократно наносил авиаудары по сирийской территории: израильские ВВС бомбардировали сирийские правительственные войска, а также их союзников — например, «Хезболлу» и иранские подразделения.
 
Издание напоминает, что в минувший понедельник президент США Дональд Трамп признал суверенитет Израиля над Голанскими высотами, захваченными у Сирии в ходе шестидневной войны 1967 года. Впрочем, ООН заявила, что статус Голанских высот останется неизменным. Отмечается, что данная территория является одним из основных объектов споров в рамках ближневосточного конфликта по причине своей высокой стратегической важности. 
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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источник
Die Welt Германия Европа
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авиаудар воздушное пространство Дональд Трамп Израиль Сирия
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