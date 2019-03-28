Die Welt: Израиль нанёс авиаудары в районе Алеппо

Израильские ВВС атаковали индустриальный комплекс вблизи Алеппо, сообщает Die Welt со ссылкой на данные сирийских медиа. Отмечается, что в результате атаки был нанесён лишь материальный ущерб: в частности, в городе случились перебои с электричеством.
Авиация Израиля нанесла удары по объектам, находившимся близ Алеппо, пишет Die Welt, ссылаясь на информацию сирийских СМИ. Также сообщается, что сирийские ПВО отразили атаку, целью которой был индустриальный комплекс и оружейные склады к северо-востоку от города. Согласно заявлениям местных жителей, последствием ударов стали перебои с электричеством.
Как сообщает издание со ссылкой на данные Syrian Times, атака нанесла лишь материальный ущерб. Die Welt отмечает, что раннее Израиль неоднократно наносил авиаудары по сирийской территории: израильские ВВС бомбардировали сирийские правительственные войска, а также их союзников — например, «Хезболлу» и иранские подразделения.
Издание напоминает, что в минувший понедельник президент США Дональд Трамп признал суверенитет Израиля над Голанскими высотами, захваченными у Сирии в ходе шестидневной войны 1967 года. Впрочем, ООН заявила, что статус Голанских высот останется неизменным. Отмечается, что данная территория является одним из основных объектов споров в рамках ближневосточного конфликта по причине своей высокой стратегической важности.
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