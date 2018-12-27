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Zeit: Израиль ответил России на обвинения в нарушении суверенитета Сирии

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Российская Федерация и Израиль вновь ссорятся. Последние авиаудары израильских ВВС по сирийской территории привели к очередному росту напряжённости в отношениях двух стран, пишет Die Zeit. Как отмечает немецкое издание, Россия обвинила еврейское государство в нарушении суверенитета Сирии, на что, правда, получила чёткий ответ: «свои красные линии Израиль будет защищать везде».
Zeit: Израиль ответил России на обвинения в нарушении суверенитета Сирии
Reuters

Россия и Израиль вновь ссорятся, пишет Die Zeit. Последние авиаудары израильских ВВС по Сирии привели к очередному росту напряжённости в отношениях между Москвой и Тель-Авивом, поясняет немецкая газета.

«Российская Федерация обвинила Израиль в том, что своими авиаударами тот нарушил суверенитет Сирии. Ответ же гласил: свои красные линии Израиль будет защищать везде», —  сообщает издание.

На днях израильская авиация нанесла удары по целям вблизи Дамаска, в результате которых был повреждён склад с боеприпасами и трое сирийских военных получили ранения. При этом ПВО Сирии сумело сбить большинство выпущенных ракет, уточняет Die Zeit.

Авиаудары Израиля по сирийской территории — это «грубое нарушение суверенитета Сирии», заявили в Министерстве иностранных дел России. В свою очередь Минобороны Российской Федерации назвало действия Тель-Авива «провокационными», из-за которых была создана «прямая угроза» двум пассажирским самолётам.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетеньяху, однако, отверг обвинения российской стороны, продолжает немецкое издание. 

«Я заявлял, что мы не стесняемся делать то, что требуется, и делаем то, что необходимо», — написал у себя в Twitter Нетаньяху. По его словам, Израиль «чётко отстаивает свои красные линии в Сирии и на всех других направлениях».

До сих пор Израиль официально не подтвердил нанесение авиаударов по целям в Сирии, подчёркивает Die Zeit. Министерство обороны Израиля лишь сообщило, что израильская система противовоздушной обороны среагировала на «ракету класса «земля — воздух», выпущенную с сирийской территории».

В сентябре, напоминает издание, отношения между Россией и Израилем осложнились после того, как сирийские ПВО сбили российский военный самолёт. Виновником инцидента Москва тогда сделала именно Тель-Авив, поскольку ракета была выпущена по боевым самолётам израильских ВВС, отмечает Die Zeit.

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Die Zeit Германия Европа
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