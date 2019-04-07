Independent: Нетаньяху пообещал аннексировать территории на Западном берегу Иордана

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал аннексировать территории на Западном берегу реки Иордан, если он победит на предстоящих парламентских выборах, которые пройдут уже 9 апреля, пишет The Independent.

В ходе интервью одному из израильских телеканалов Нетаньяху задали вопрос, почему он ещё не расширил суверенитет Израиля на крупные поселения на Западном берегу, как это было сделано в отношении Восточного Иерусалима и Голанских высот, которые были захвачены в результате войны на Ближнем Востоке 1967 года.

В ответ израильский премьер заявил: «Кто говорит, что мы этим не занимаемся? Мы работаем над этим и обсуждаем этот вопрос. Вы спрашиваете, переходим ли мы к следующему этапу. Ответ — да. Мы перейдём к следующему этапу. Я собираюсь расширить суверенитет».

Как отмечает The Independent, на территории Западного берега реки Иордан, Восточного Иерусалима и сектора Газа палестинцы хотят создать своё собственное государство. При этом на Западном берегу и в Восточном Иерусалиме живёт около полумиллиона израильтян и более 2,6 млн палестинцев. С территории сектора Газа Израиль ушёл в 2005 году, напоминает издание.