Бывший вице-канцлер Германии: Европе не стоит уповать на США как на щит против Путина

Германии необходимо ежегодно вкладывать в защиту Польши и Прибалтики от Путина более €19 млрд, так Европе не стоит надеяться на то, что США защитит её от России, заявил в интервью Svenska Dagbladet бывший вице-канцлер этой страны Зигмар Габриэль. Тем не менее, по его словам, далеко не все в Европе могут благосклонно отнестись к тому, что Берлин попытается стать не только экономическим и политическим, но и военным гигантом.

Германии следует ежегодно выделять более €19 млрд на защиту Польши и Прибалтики от Путина. С таким предложением выступил бывший вице-канцлер Германии Зигмар Габриэль. При этом Европе не стоит надеяться на то, что США защитят её от России, заявил сам политик в эксклюзивном интервью Svenska Dagbladet.

Социал-демократ Габриэль прославился у себя в стране тем, что говорит то, что у него на уме, причём этой привычке он не изменил и после выхода из состава немецкого правительства прошлой весной.

Выступая на ежегодной встрече немецко-шведской торговой палаты, Габриэль рассказал о царящей, по его мнению, неопределённости в мире, которая касается в том числе и США.

«Сейчас идут большие перемены. Мировой порядок, который сложился после Второй мировой войны оказался весьма удобным, причём не в последнюю очередь для нас, немцев. Мы могли заниматься своими делами, а остальные проблемы решали США и в некотором смысле французы. Однако всё изменилось», — заявил Габриэль, оговорившись однако, что эти перемены никоим образом не связаны с приходом к власти Дональда Трампа.

«Нет, нет! Трамп тут ни при чём. США уже давно хотят отказаться от ответственности за Европу. Вспомните: именно президент Обама называл США «тихоокеанской державой», — напомнил бывший вице-канцлер, признав, однако, что действия Трампа всё же обострили ситуацию.

За последние годы мир изменился, и не заметить этого нельзя. Американский лидер неоднократно ставил под вопрос статью 5 устава НАТО, которая гласит, что атака на одного члена блока равносильна атаке на весь альянс. Трамп также угрожал выйти из НАТО, если члены альянса не поднимут расходы на оборону до уровня 2% от ВВП. При этом военные расходы Германии по состоянию на прошлый год достигли лишь 1,2%.

«Два процента ВВП — это €80 млрд в год. Франция, которая является ядерной державой, вкладывает в оборону €40 млрд. Нетрудно догадаться, как наши соседи отреагируют, если Германия внезапно превратится в военного гиганта посреди Европы», — отметил Габриэль, напомнив старый девиз НАТО: «держать американцев поближе, русских — подальше, а немцев — под сапогом».

«Мы, немцы, не до конца это понимаем, однако многие недовольны тем, что Германия господствует в Европе в экономическом плане. Иногда мы господствуем и в плане политическом, а если мы начнём господствовать и в военной сфере…», — Габриэль не закончил фразу.

В этом контексте Зигмар Габриэль предлагает увеличить траты на оборону до 1,5%. Оставшиеся полпроцента — более €19 млрд — бывший вице-канцлер предлагает вложить в специальный фонд, средства которого пойдут на защиту Прибалтики и Польши от России. При этом, по словам политика, фонд не обязательно должен действовать под флагом НАТО. Однако, как отмечает Svenska Dagbladet, это будет означать, что Германия возьмёт на себя большую долю ответственности за безопасность бывших членов ОВД, забрав её, таким образом, у США.

Тем не менее Габриэля волнуют далеко не только вопросы обороны. По его мнению, европейцы слишком разомлели и не понимают, что их обгоняют. В случае если они вскоре не проснутся, то вся Европа превратится в одну большую Венецию.

«Венеция — это хороший пример. Она многие столетия контролировала торговые пути внутри и вокруг Римской империи, однако когда испанцы и португальцы открыли морской путь в Индию, Венеция потеряла свою мощь. Я бы сказал, что сначала венецианцы даже ничего и не поняли», — отметил Габриэль.

Коснулся бывший вице-канцлер и вопросов внутренней политики. На выборах 2017 года из его Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в стан «Альтернативы за Германию» переметнулось 400 тыс. избирателей. Габриэль объяснил это тем, что рабочие больше не считают, что СДПГ защищает их интересы.

«Говорить, что все сторонники «АдГ» правые экстремисты — просто глупо. Это не так, ведь они и наши избиратели! Но партия склонна смотреть на них свысока», — отметил он.

«Когда в 2015 году нахлынула волна беженцев, крайне правые получили политическую повестку на блюдечке с голубой каёмочкой. Однако раскол в обществе был и раньше, беженцы стали лишь катализатором», — признал Габриэль.