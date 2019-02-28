Der Tagesspiegel: на место главы «Атлантического моста» метит сторонник Путина

Главой организации «Атлантический мост» может стать экс-министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль. Там он будет заниматься налаживанием дружественных отношений Берлина и Вашингтона. Проблема в том, что до этого он был замечен в симпатиях к России, а также критике США, отмечает издание.
Многие расценивали такой вариант развития событий «абсурдом», но он может стать реальностью, пишет Der Tagesspiegel. На место главы организации «Атлантический мост», которая занимается налаживанием дружественных отношений Берлина и Вашингтона, метит экс-министр иностранных дел Германии и бывший глава СДПГ Зигмар Габриэль. Члены организации единогласно поддержали его кандидатуру. Окончательное решение в конце июня должны принять 500 членов трансатлантического союза.
Его выдвижение стало для многих неожиданностью, ведь Габриэль больше известен своими призывами к улучшению отношений с Россией, а не с США. Он выступал за отмену санкций против Москвы, причём не в обмен на выполнение минских соглашений, а в обмен на небольшие уступки, отмечает издание.
После того как летом 2017 года он вместе с бывшим канцлером Германии Герхардом Шрёдером встретился с главой Кремля Владимиром Путиным, члены «Христанского демократического союза» заподозрили, что он сторонник российского президента. К тому же Габриэль критически высказывался по поводу увеличения оборонных расходов Германии и называл требования НАТО «диктатом Трампа», напоминает издание.
Члены «Атлантического моста» настояли на кандидатуре Габриэля, потому что, как считают они, он позволит расширить политическое влияние организации. Дело в том, что в отличие от своего предшественника Фридриха Мерца он не входит в ХДС. «Мне очень льстит предложение, но прошу понять, что сначала его надо обсудить», — отреагировал Габриэль. Проблема в том, что избрание главой «Атлантического моста» может изменить отношение к нему СДПГ. Если он решится возглавить организацию, то не сможет вновь стать лидером партии.
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