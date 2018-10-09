SZ: известные деятели Германии объединились под призывом «За мир и дружбу с Россией!»

Ряд немецких политиков, экономистов, журналистов и музыкантов приняли участие в коллективном авторском проекте, призывающим к миру и дружбе с Россией, сообщает Süddeutsche Zeitung. В совместной книге они осудили «нынешние нападки на Россию и истеричную путинофобию». Но издание полагает, что ничего, кроме чувства стыда эти «причитания» вызвать не могут.
Адельхайд Бар, вдова сторонника сближения Германии с Россией Эгона Бара издала в память о своём муже книгу под названием «Почему нам нужен мир и дружба с Россией», сообщает Süddeutsche Zeitung. Под «призывом ко всем» объединился ряд известных и не очень политиков, экономистов, журналистов и музыкантов. Среди самых громких имён бывший министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль, вице-председатель СвДП Вольфганг Кубики, журналистка Габриэле Кроне-Шмальц и председатель правления Германо-российского форума Маттиас Платцек.
Сейчас мы остро нуждаемся в «новой политике разрядки», как во времена экс-канцлера ФРГ Вилли Брандта, призывает Адельхайд Бар. Она утверждает, что изменения в отношениях Москвы и Берлина наступят только благодаря сближению. Но, как считает автор статьи, Адельхайд отступает от заветов своего мужа, и потому её книга вызывает скорее «растерянный испуг».
В ней говорится, что в нынешних обстоятельствах Германии «повезло» с главой Кремля Владимиром Путиным. Один из соавторов осуждает «нынешние нападки на Россию и истеричную путинофобию». Бывший депутат бундестага от ХСС Петер Гаувайлер считает, что «единый украинский народ существует только в фантазиях официальных лиц из Брюсселя». В книге также говорится, что «аннексия Крыма» — это «устранение исторической несправедливости».
За эти «причитания» становится стыдно, считает Süddeutsche Zeitung. Как всегда выявляется недостаток компетенции в вопросах Украины и ситуации на постсоветском пространстве. Авторы не учитывают, что с опорой на православную церковь президент Путин проводит «крайне реакционную политику». «Критика Путина просто приравнивается к русофобии», — заключает автор.
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