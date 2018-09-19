Der Tagesspiegel: Габриэль рассказал в своей книге о теплоте и сердечности россиян

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль написал книгу под названием «Начало новой эры в мировой политике. Больше ответственности в неспокойные времена», сообщает Der Tagesspiegel. По его собственным словам, тяжелее всего ему далась глава о России. Она же получилась и самой эмоциональной, отмечают эксперты, ведь ту теплоту и сердечность, с которой его впервые встретили в России в 1980 году, он не забыл до сих пор.

В своей книге «Начало новой эры в мировой политике. Больше ответственности в неспокойные времена» бывший министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль утверждает, что в мире наступил переломный момент, и Германия плохо подготовлена к тому, что будет дальше. «Германии не хватает стратегической дискуссии о нашей роли в мире и о том, что нас ждёт впереди», — заявил он на презентации своей книги в Берлине.

В своём труде экс-глава внешнеполитического ведомства выступает за поставки оружия в Египет, Турцию и требует, чтобы Берлин вкладывал больше сил в укрепление европейской военной инфраструктуры. По его словам, в нынешнем мире нельзя «оставаться в стороне». Можно поставлять оружие, а можно не поставлять, но в любом случае ты возьмёшь на себя вину, пояснил свою позицию Габриэль.

При написании книги тяжелее всего ему далась глава о России, признал политик. Как отмечают эксперты, она получилась и самой эмоциональной. Первый раз в Россию Габриэль приехал в 1980 году. Ту теплоту и сердечность, с которой его там встретили, он не забыл по сегодняшний день.

Габриэль потребовал, чтобы Берлин сделал всё возможное для проведения переговоров по поводу российского предложения о размещении миссии ООН на востоке Украины. Он призвал найти компромисс между позицией России и Европы. И если это удастся и если перемирие в Донбассе сохранится, можно будет начать снижать санкционное давление. Эту позицию, которая отличается от официального курса Берлина, он высказывал уже не раз, напоминает издание.

Но на презентации книги он высказал и ряд вещей, которые редко от него услышишь, продолжает Der Tagesspiegel. Габриэль настоял на том, чтобы Германия и Россия не говорили только друг с другом, потому что это плохо воспринимается в Польше и странах Балтии. Также он напомнил о том, что в годы Второй мировой войны и голодомора Украина потеряла огромное количество людей. «Мы говорим только о России, но забываем Украину и Белоруссию», — подчеркнул Габриэль.