«Разобщённой» Европе следует уметь «определять свои интересы» и выработать «более сильную внешнюю политику», заявил экс-министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль в своей речи в университете Фленсбурга. В отличие от Германии, такие страны, как Россия, Турция, Китай и США руководствуются в политике собственными интересами, и Берлину стоит у них в этом поучиться, чтобы не «провалиться», подчеркнул политик.

В своей речи в университете Фленсбурга бывший министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль «развеял иллюзии» немецких студентов о Европе как «союзе ценностей, континенте открытых границ и многолетнего мира», пишет журналист Schleswig-Holsteinische Zeitung Йоахим Поль. По мнению автора материала, за подобные слова 50 лет назад любого политика бы «освистали». Сегодняшняя Европа основывается не на «идеализме, а на жёстких интересах», как и весь мир. Однако немцы смотрят на Европу «наивно, потому что им живётся чертовски хорошо», заявил Габриэль.

Политик усомнился в правильности невмешательства Берлина в сирийский конфликт. Другие страны, такие как Россия и Иран, «активно действовали в Сирии и отстаивали свои интересы». Габриэль предостерёг от «большой утраты значимости», которая грозит Европе и усугубляется её разобщённостью. «Многие в мире смотрят на Европу, можно ли с ней ещё считаться. Тот, у кого больше нет власти, не признается не только сильными странами, но и бессильными», — подчеркнул экс-глава немецкого МИД.

По его словам, Европа «должна научиться определять свои интересы». США, Китай, Россия, Турция руководствуются своими интересами. «Нам нужна более сильная внешняя политика европейских интересов», — призвал Габриэль. Европа «провалится», если будет настаивать на том, чтобы все страны имели общие ценности, поэтому важно понимать чужую позицию. «Строя стену от нелегальных мигрантов, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в конечном счёте отстаивает европейские законы и защищает внешние границы Шенгенской зоны», — подытожил Габриэль.