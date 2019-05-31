Times of India: США предостерегли Индию от покупки комплексов С-400 у России

США предостерегли Индию от покупки российских комплексов С-400. Как пишет The Times of India, представитель Госдепа заявил, что данное решение будет иметь серьёзные последствия для связей двух стран в военной области.

Администрация Трампа выступила с предостережением о том, что решение Индии приобрести в России зенитно-ракетные комплексы большой дальности С-400 будет иметь серьёзные последствия для связей двух стран в военной области. Как пишет The Times of India, cделка по С-400 может привести к тому, что Соединённые Штаты введут санкции в соответствии с законом «О противодействии врагам США посредством санкций», который был принят американским конгрессом для противодействия закупкам из России.

Как пишет издание, администрация Трампа предельно ясно заявила о том, что приобретение современной российской техники подаёт России неправильный сигнал, причём происходит это в момент, когда она «продолжает свою агрессию». Официальный представитель Госдепартамента, не пожелавший сообщить своё имя, заявил, что эта обеспокоенность очень сильна.

«Вы можете посмотреть на очень серьёзный разговор, который идёт с нашим партнёром по НАТО Турцией. Такие же проблемы возникнут, если Индия решит закупить систему С-400», — сказал он.

Отметив, что исключений из закона «О противодействии врагам США посредством санкций» не существует, чиновник заявил, что в нём есть положение, допускающее президентское определение.

«Каждый случай будет рассматриваться индивидуально. Но как мне кажется, главный вопрос заключается в том, в каком направлении идут военные отношения Индии. С кем она собирается делиться самыми современными технологиями и системами поддержки? Потому что одни решения исключают другие решения», — заявил представитель Госдепартамента.

Когда ему сказали, что Индия решила приобрести С-400 у России, потому что Соединённые Штаты не захотели поставлять ей аналогичную технику, этот представитель Госдепартамента заявил: «США подают другой сигнал, сигнал о том, что надо разговаривать. У нас есть эффективные системы. Есть другие средства, которые очень эффективны».