CNBC: угроза новых санкций вынуждает Индию больше покупать у США

У Индии — страны, являющейся пятой экономикой в мире и занимающей второе место по импорту вооружений, — множество соглашений по закупке вооружений у России. Между тем, столкнувшись с угрозой американских санкций за подобные сделки с Москвой, Нью-Дели заявляет о желании перенаправить свои военные расходы в Соединённые Штаты. Об этом в интервью CNBC заявил посол Индии в США Харш Шрингла.

Согласно последним данным Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), Россия пока ещё остаётся главным поставщиком вооружений для Нью-Дели. При этом США занимают второе место по этому показателю.

«Существует традиция зависимости от оборонительных вооружений из России, — прокомментировал ситуацию индийский посол. — Но если посмотреть на данные SIPRI, то в период с 2008-го по 2013 год 76 процентов импортируемой нами оборонительной продукции были из России. За следующие пять лет с 2013-го по 2018 год этот показатель снизился до 58 процентов, причём за этот же период наш импорт из Соединённых Штатов вырос на 569 процентов. Всё это говорит о том, что при наличии выбора мы, конечно же, диверсифицируем наши закупки».

При этом дипломат подчеркнул, что десять лет назад у его страны не было такого количества возможных вариантов.

Как отмечается в статье, такие страны, как Индия, которые активно пытаются заключать с Москвой соглашения по закупке российских вооружений, подпадают под действие американских ограничительных мер, предусмотренных «Актом о противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA).

В частности, Индия в настоящий момент рискует столкнуться с американскими санкциями из-за заключённой в прошлом году сделки на сумму $5 млрд по закупке российских ЗРК С-400, напоминает CNBC.