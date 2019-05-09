Times: Facebook нанимает в Индии людей для чтения личных постов

Facebook может нарушать законы о защите персональных данных, нанимая работников из Индии для анализа постов, закрытых настройками приватности, сообщает The Times со ссылкой на юристов. С помощью такого подхода компания старается адаптировать новостную ленту под запросы пользователей и получать повышенную прибыль от рекламы.

Facebook подтвердил выводы агентства Reuters о том, что нанятые в Хайдарабаде работники просматривают миллионы постов для их контентного анализа, сообщает The Times. Выбранные материалы классифицируют по различным категориям, включая тему и «намерение» автора, будь то попытка рассмешить или организовать мероприятия. Это делается для улучшения алгоритма сети, в результате которого пользователи увидят больше интересных им постов, а Facebook получит больше денег от рекламы.

По мнению критиков такого подхода, из условий предоставления услуги пользователям недостаточно ясно, что их личные посты будут читаться другими. Таким образом, приводит британское издание точку зрения юристов, компания рискует нарушить европейские законы о защите данных и быть оштрафованной на сумму в размере 4% от всех доходов ($2,2 млрд).

The Times отмечает, что временные работники из Индии анализируют произвольно выбранные общедоступные и частные посты на разных языках, в том числе английском, хинди и арабском. В интервью Reuters они рассказали, что в среднем просматривают 700 материалов в день, хотя представители соцсети называли более скромную цифру. Компания спонсирует около 200 похожих проектов, нанимая жителей Румынии, Филиппин и других стран.

Хотя маркировка контента для тренировки алгоритмов искусственного интеллекта — распространённая практика, издание ссылается на мнение юристов, которые высказывают свои опасения по поводу неточностей в формулировках. Пользовательское соглашение предусматривает, что данные могут использоваться для улучшения работы сервиса при участии сторонней компании, однако не уточняет, что личные посты могут читать другие люди.

В заключение The Times приводит заявление представителей Facebook, согласно которому в политике использования данных ясно сказано, что компания использует «предоставленную пользователями информацию для улучшения их опыта (использования соцсети. — Ино ТВ) и для этого может привлекать других поставщиков услуг».