SRF: британские власти собираются лишить детей «лайков»

Британский орган по защите персональных данных решил запретить ставить лайки детям до 18 лет, сообщает SRF. Представители Офиса комиссара по информации (ICO) считают, что кнопка «Мне нравится» — это инструмент манипуляции, призванный заставить ребёнка проводить в социальной сети больше времени. А ещё эксперты опасаются, что молодёжь будет верить любому посту, если у него будет много «лайков».
Для молодого поколения, выросшего с такими соцсетями как Facebook, Instagram, Snapchat и другие, так называемые «лайки» стали естественной частью жизни. В Швейцарии 80% подростков «лайкают» посты или изображения каждый день или как минимум несколько раз в неделю. Для молодых людей эти цифровые признания в симпатии стали своего рода электронной валютой. К примеру, их хорошее настроение зависит от количества «лайков», которые они получают. Но не все с этим согласны.
ГИОНИНА АЛЬТМЕЙЕР, школьница:Меня не волнует, сколько я получю «лайков». Для меня главное, что я могу делиться своими фотографиями с друзьями. И если они захотят что-нибудь мне о них сказать, они всегда могут сделать это лично.
ЛЕОН РОССИ, школьник:Я не очень много «лайков» ставлю. По-разному бывает. На YouTube, например, конечно бы не хватало кнопки «Мне нравится», ведь хочешь как-то показать, что видео тебе понравилось.
ВАЙТ БЁСТЕЛЬ, школьник:Мне просто должно что-то понравиться. Если кнопка «Мне нравится» исчезнет, я не вижу в этом ничего плохого.
РАЙАН ЛАНДИС, практикант:Если «лайков» не будет, это ничего не даст, ведь ради чего-то ты этот пост размещал.
Каждую минуту только на одном Facebook пользователи ставят более 4 миллионов «лайков» — это вызывает тревогу у британского органа по защите персональных данных. Эта организация хочет запретить «лайки» и другие методы, удерживающие ребёнка на платформе, для тех, кому меньше 18 лет. Штефан Ратгеб решил узнать, что швейцарские эксперты думают о таком запрете.
У «лайков» в социальных сетях дела плохи. В 120 страничном документе представители Офиса комиссара по информации (ICO) расписали, как можно лучше защитить детей и подростков до 18 лет. Никакой слежки за местонахождением ребёнка. Даже если родители ребёнка отслеживают его местонахождение, они должны будут ему об этом сообщить. Детям нельзя создавать пользовательские анкеты, которые позволят пересылать им подходящую рекламу. Также запрещены любые манипуляции, подталкивающие детей к тому, чтобы проводить на платформе больше времени или сообщать свои личные данные. «Лайки» входят в число этих манипуляций.
ГУИДО БЕРГЕР, редактор по цифровым технологиям:На многих платформах «лайк» — это важная валюта. Возможно, даже самая важная. Но люди на Instagram или Twitter уже задумываются над тем, нужны ли им эти «лайки» для того, чтобы пользователи могли получать удовольствие от использования сервиса. Я вполне могу представить себе мир, в котором нет этих кнопок.
Психолог из психиатрической клиники при Базельском университете понимает, почему британский орган по защите персональных данных хочет запретить «лайки». К защите детей нужно относиться с особым вниманием.
РЕНАНТО ПОЕСПОДИХАРДИО, ведущий психолог психиатрической клиники при Базельском университете:Развитие мозга требует времени, чтобы можно было подобающим образом разобраться в ситуаицю и проанализировать её. Детям нужно, чтобы ценности прививали им те, кто их окружает, а не автоматизм, когда они говорят: «Видимо, это правда, это правильно, раз сотни тысяч людей так говорят».
Британский орган по защите персональных данных надеется, что парламент поддержит предложения, и они вступят в силу в конце года.
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