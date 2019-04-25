Telegraph: Facebook грозит рекордный штраф за утечку личных данных пользователей

Социальная сеть Facebook сообщила о том, что Федеральная торговая комиссия США может наложить на неё штраф $5 млрд, пишет The Daily Telegraph. Отмечается, что это связано с утечкой личных данных миллионов пользователей платформы.
Федеральная торговая комиссия США может наложить на крупнейшую социальную сеть в мире Facebook штраф в размере $5 млрд из-за утечки личных данных пользователей, сообщает The Daily Telegraph со ссылкой на отчёт о доходах компании за первый квартал 2019 года.
«Проблема остаётся неразрешённой, и нет никаких гарантий относительно сроков или условий финального решения», — подчёркивается в документе.
В Facebook полагают, что комиссия может выставить претензии компании на сумму $3 млрд, однако в итоге штраф может возрасти и до $5 млрд. В таком случае Facebook придётся выплатить около четверти всей своей прошлогодней прибыли.
При этом даже штраф в размере $3 млрд станет самым крупным, когда-либо вынесенным Федеральной торговой комиссией, а также существенно выше максимального возможного штрафа, который грозит Facebook по новому закону о защите данных ЕС.
Из отчётности следует, что прибыль компании за первый квартал 2019 года сократилась на 51% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, то есть до $2,4 млрд. Кроме того, череда непрекращающихся скандалов негативно отразилась на репутации платформы.
Издание напоминает, что лондонскую фирму Cambridge Analytica подозревали в использовании личных данных миллионов пользователей Facebook для целевой политической рекламы, что негативно отразилось на репутации платформы. А на прошлой неделе в Facebook признали новую утечку информации. Речь идёт о списках контактов порядка 1,5 млн пользователей, которые социальная сеть получила без ведома людей, когда те создавали новые аккаунты.
Тем не менее, как отмечает The Daily Telegraph, сделанное компанией объявление уже привело к росту акций Facebook на 5%.
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