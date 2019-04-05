ABC News: Цукерберг считает, что США всё ещё грозит иностранное вмешательство

В интервью ABC News глава Facebook Марк Цукерберг заявил, что его компания инвестирует в «самые продвинутые системы», чтобы избежать вмешательства в президентские выборы 2020 года. Вместе с тем бизнесмен признал, что другие страны не оставят попыток повлиять на голосование в США.

Недавно вы предприняли очень много новых заметных шагов. Вы говорили о регулировании, конфиденциальности, новых способах ведения новостного дела. Получается, что ваш главный сигнал сейчас: «Facebook понимает. Мы меняемся»?

МАРК ЦУКЕРБЕРГ, глава компании Facebook: Ну да. Я думаю, за последние несколько лет наши методы управления компанией значительно изменились.

Давайте поговорим о регулировании, о вашем призыве ввести регулирование. Как вы знаете, ваши слова были встречены скептически в некоторых уголках. Кто-то считает, что эта ловкая тактика должна блокировать более радикальные действия. Например, (американский сенатор. — ИноТВ) Элизабет Уоррен призвала разбить вашу компанию на части. Что вы на это скажете?

МАРК ЦУКЕРБЕРГ: Я горжусь прогрессом, который мы достигли. Предстоит сделать ещё многое в каждой из этих областей. Существует вопрос, какие решения можно позволять принимать частной компании? Особенно когда речь идёт о свободе слова и выражения для многих людей в разных частях света. И где именно нам вводить дополнительное регулирование: со стороны индустрии или государства?

Вы знаете, после 2016 года, когда мы увидели, что пыталась сделать Россия — вмешаться в выборы, мы приняли множество различных мер. Мы проверяем любого рекламодателя, который размещает объявление, создаём архив всех политических реклам, чтобы каждый мог с ним ознакомиться. Но на самом деле неясным остаётся само определение политической рекламы.

Все законы в основном уделяют внимание кандидату и выборам. Но, как мы видели, это не то, что пыталась сделать Россия в первую очередь. Мы видели, что они обсуждали спорные политические вопросы. Целью было не развить этот вопрос, а привести в ярость и расколоть людей.

Вы уже видели, что Федеральная комиссия по связям (FCC) довольно жёстко высказалась против вашего предложения. По-моему, два её члена заявили: «Нет, мы не хотим контролировать первую поправку (конституции США, которая гарантирует свободу слова и печати. — ИноТВ)».

МАРК ЦУКЕРБЕРГ: Да. Но я не думаю, что дело обстоит именно так. Я думаю, можно говорить о регулировании, которое защищает заявление человека в сети. Но я думаю, это, несомненно, неправильно.

Существующие законы о политической рекламе не считают дискуссионные вопросы политическими. Поэтому это один из примеров того, что после нескольких лет работы мне неясно: неужели мы хотим, чтобы частная компания принимала фундаментальное решение о том, что такое политическая речь? И как она должна регулироваться? Это похоже на вопрос, который требует более демократического подхода.

И что вы ответите тем, кто говорит: «Но погодите-ка. Вы несёте за это ответственность. Это ваша платформа. Это ваша компания»?

МАРК ЦУКЕРБЕРГ: На мой взгляд, в общих чертах мы ответим, что установление правил, касающихся политической рекламы, не входит в работу компании. Я хочу сказать, что в прошлом существовало множество правил. Просто они не были скорректированы, чтобы отвечать на современные угрозы, с которыми мы сталкиваемся, или на вмешательства современных государств в выборы друг друга.

И пока Америка готовится к выборам 2020 года, в Facebook заявляют, что они инвестируют в системы, которые должны предотвратить вмешательство в выборы.

Глядя в 2020 год, вы можете сказать, что у вас есть преимущество?

МАРК ЦУКЕРБЕРГ: Я уверен, что оно у нас сейчас есть. Мы многому научились с 2016 года. Очевидно, мы отставали, когда нам необходимо было обороняться.

Я думаю, к настоящему моменту мы, вероятно, обладаем самыми продвинутыми системами в мире среди остальных компаний или правительств. Они направлены на предотвращение тактики, которую в 2016 года использовала Россия и которую сейчас пытаются повторить другие страны.

Но в действительности мы не можем просто сделать какую-то вещь и заявить: «Всё в порядке. Мы установили такую-то штуку. Поэтому они даже не смогут попытаться вмешаться». Они всегда будут пробовать. Поэтому я считаю…

Иными словами, вы не можете гарантировать, что это (вмешательство. — ИноТВ) не повторится?

МАРК ЦУКЕРБЕРГ: Я могу лишь гарантировать, что они (другие страны. — ИноТВ) определённо попытаются (вмешаться в президентские выборы. — ИноТВ). Именно это мы увидели. Поэтому наша работа — укрепить оборону, усложнить им задачу и выстроить правильные партнёрские отношения с коллегами по индустрии и с разведсообществом и помочь обеспечить безопасность.

Дата выхода в эфир 04 апреля 2019 года.