Verge: ЦРУ «внедрилось» в Instagram — селфи с секретных миссий не будет

Центральное разведывательное управление США создало аккаунт в Instagram, сообщает The Verge. Таким образом агентство надеется «привлечь талантливых американцев». В первой же публикации оно предложило пользователям социальной сети сыграть в игру «Я вижу», помимо прочего найдя на изображении пасхальные яйца и карты России, Китая и Ирана.

Центральное разведывательное управление США обзавелось аккаунтом в социальной сети Instagram, сообщает The Verge.

Как отмечает интернет-портал, несмотря на то что ЦРУ уже может похвастаться значительным числом подписчиков на таких платформах, как Facebook и Twitter, до этого четверга у агентства не было аккаунта в Instagram. Однако на прошлой неделе директор управления Джина Хаспел в ходе выступления в Обернском университете, штат Алабама, объявила о намерении расширить присутсвие в социальных сетях и зарегистрироваться в приложении для обмена фотографиями и видеозаписями.

«Присоединение к Instagram — это ещё один способ делиться историями ЦРУ и привлекать талантливых американцев, — сказала официальный представитель управления Челси Робинсон. — При помощи этого аккаунта мы позволим заглянуть в жизнь агентства, но не обещаем селфи из секретных мест. Мы хотим подстегнуть любопытство пользователей Instagram глобальной миссией ЦРУ, которая отправляет нас в места, куда другие попасть не могут, и заставляет делать то, что другим не под силу».

В самом Instagram подтвердили, что помогли управлению в создании аккаунта, как часто помогают комиссиям конгресса США, спецслужбам и правоохранительным органам.

В первой публикации в официальном аккаунте ЦРУ предложило пользователям сыграть в игру «Я вижу». На снимке изображён рабочий стол, блокнот с надписью «Мы делимся тем, чем можем, и защищаем то, что должны», карты России, Китая и Ирана, серый парик и старый бейдж Хаспел, выданный ей в 1965 году. Кроме того, по всему столу и на стуле разбросаны пасхальные яйца.

The Verge сообщает, что по состоянию на первую половину четверга на аккаунт подписались 1,4 тыс. человек*, однако ему удалось быстро привлечь к себе внимание других пользователей приложения.

* На момент публикации статьи количество подписчиков перевалило за 29 тыс. человек (прим. ИноТВ).