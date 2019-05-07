Reuters: компания Facebook удалила новую серию «связанных с Россией» аккаунтов

За распространение «дезориентирующей информации» компания Facebook удалила более 100 «связанных с Россией» групп и учётных записей, пишет Reuters. Большая часть удалённых страниц была посвящена Украине.

Компания Facebook заявила, что она удалила многие страницы, группы и личные аккаунты, «большая часть из которых связана с Россией», сообщает Reuters. Как утверждают представители платформы, эти страницы занимались распространением «дезориентирующей информации» на Facebook и в Instagram.

В число удалённых аккаунтов попали 97 российских страниц, посвящённых Украине, и ещё 21 страница с постами об опять-таки Украине, Австрии, Балтийских странах, Германии, Испании и Великобритании.

Как напоминает Reuters, в марте, пытаясь ограничить активность «пропаганды» на своих платформах, Facebook по схожим причинам уже удалила в общей сложности 2632 страницы, группы и учётной записи, связанных с Ираном, Россией, Македонией и Косовом.