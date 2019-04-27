Fox News: IT-гиганты обогащаются, продавая данные пользователей, — штрафы их не пугают
IT-гиганты шпионят за вами практически постоянно. Facebook заявляет, что предполагает заплатить до 5 миллиардов долларов в качестве штрафов за шпионаж — думаю, для них это пустяки. А в Нью-Йорке против них теперь начинают новое расследование — по поводу сбора пользовательских книг адресов электронной почты. Всю вашу книгу целиком!
Впрочем, IT-гиганты следят не только за вашими компьютерами. Они также в вашей гостиной и даже в вашей машине! С подробностями — ведущий программы Headlines 24/7 на канале Fox News Бретт Ларсон.
БРЕТТ ЛАРСОН, ведущий Fox News: Привет, Тэмми!
Привет, Бретт!
БРЕТТ ЛАРСОН: Это немного пугающая находка. Мы продолжаем расследовать, что знают о нас IT-компании, исходя из того, какую мы покупаем продукцию, какие делаем поисковые запросы, и даже из того, как часто мы меняем масло в машине!
Среднестатистический человек оставляет двоичный виртуальный след, связывающий воедино почти всё, что он делает. И крупные компании наживают на этом огромные деньги.
И речь идёт не только об IT-гигантах. Производители машин в Детройте покупают и продают вашу личную информацию, например, данные о вашем местонахождении, вашем стиле вождения. Источники в отрасли полагают, что к 2030 году данные из ваших автомобилей могут стоить до 750 миллиардов долларов.
Так кому же достанутся деньги? Организации по защите прав потребителей, автопроизводители и даже те, кто чинит ваши машины, — все борются за право владеть вашей личной информацией.
Правительство штата Калифорния пытается противодействовать сбору данных. Оно даже рассматривает закон, дающий потребителям право получить собранные о них данные, потребовать их удаления и запретить компаниям продавать их личную информацию. Противники закона заявляют, что (без. — ИноТВ) некоторых из собранных данных, например, о том, где вы были и где находитесь сейчас, экстренным службам будет труднее вас найти.
Но не только машина отслеживает каждый ваш шаг…
ФРАГМЕНТ ИЗ МУЛЬТФИЛЬМА «ЮЖНЫЙ ПАРК»:
ЛИНДА: Видимо, тебе вернули членство в Amazon Prime!
СТИВЕН: Кажется, ты права. Меня повысили до менеджера. Я обучаю новых сотрудников. Когда пришли посылки?
ЛИНДА: Всего пару часов назад! Стивен, ты всех нас спас!
БРЕТТ ЛАРСОН: Оказывается, этот фрагмент из «Южного парка» — правда. В Amazon есть команда сотрудников, которые слушают разговоры потребителей с «умными» устройствами Alexa. Как утверждает Amazon, люди необходимы, чтобы помочь искусственному интеллекту нас понимать. С этого всё начинается.
Однако, по некоторым сообщениям, прослушивающие сотрудники Amazon могут видеть ваше местонахождение и в какой-то момент имели доступ к вашему номеру телефона.
Кремниевая долина борется против законов, которые бы защищали частную жизнь потребителей. В штате Иллинойс лоббистская организация, представляющая интересы таких компаний, как Google, Facebook и Amazon, резко раскритиковала законопроект, запрещающий компаниям записывать частные разговоры без письменного согласия клиента.
Однако неясно, сработают ли штрафы и ограничения в случае с такими громадными IT-компаниями. Как мы уже отмечали, Facebook уже подготовился отдать миллиарды долларов в качестве штрафов. Компания признала, что в прошлом квартале отложила три миллиарда долларов на урегулирование судебных споров. Вчера об этом стало известно из их финансовой отчётности, и в результате сегодня на Уолл-стрит их активы резко подорожали!
Невероятно!
БРЕТТ ЛАРСОН: Они откладывают эти деньги на судебные издержки и штрафы. Потому что, если ваша прибыль составляет 15 миллиардов долларов, 3 миллиарда — это всего лишь одна пятая.
И немалую часть этой прибыли они получат от продажи этих данных.
БРЕТТ ЛАРСОН: Да.
Получается порочный круг. По сути, они платят вам ваши же деньги…
БРЕТТ ЛАРСОН: Да.
…полученные от использования ваших данных, чтобы иметь возможность и дальше так поступать.
Дата выхода в эфир 25 апреля 2019 года.
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