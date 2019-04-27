Fox News: IT-гиганты обогащаются, продавая данные пользователей, — штрафы их не пугают

Покупки, поездки, переписка и даже домашние разговоры — все эти личные данные имеют рыночную стоимость, и крупные IT-компании не хотят упускать своей выгоды, отмечает Fox News. Как сообщает телеканал, выгоды настолько велики, что Facebook может без труда отложить несколько миллиардов долларов, чтобы платить штрафы за нарушение неприкосновенности частной жизни.

IT-гиганты шпионят за вами практически постоянно. Facebook заявляет, что предполагает заплатить до 5 миллиардов долларов в качестве штрафов за шпионаж — думаю, для них это пустяки. А в Нью-Йорке против них теперь начинают новое расследование — по поводу сбора пользовательских книг адресов электронной почты. Всю вашу книгу целиком!



Впрочем, IT-гиганты следят не только за вашими компьютерами. Они также в вашей гостиной и даже в вашей машине! С подробностями — ведущий программы Headlines 24/7 на канале Fox News Бретт Ларсон.



БРЕТТ ЛАРСОН, ведущий Fox News: Привет, Тэмми!



Привет, Бретт!



БРЕТТ ЛАРСОН: Это немного пугающая находка. Мы продолжаем расследовать, что знают о нас IT-компании, исходя из того, какую мы покупаем продукцию, какие делаем поисковые запросы, и даже из того, как часто мы меняем масло в машине!



Среднестатистический человек оставляет двоичный виртуальный след, связывающий воедино почти всё, что он делает. И крупные компании наживают на этом огромные деньги.



И речь идёт не только об IT-гигантах. Производители машин в Детройте покупают и продают вашу личную информацию, например, данные о вашем местонахождении, вашем стиле вождения. Источники в отрасли полагают, что к 2030 году данные из ваших автомобилей могут стоить до 750 миллиардов долларов.



Так кому же достанутся деньги? Организации по защите прав потребителей, автопроизводители и даже те, кто чинит ваши машины, — все борются за право владеть вашей личной информацией.



Правительство штата Калифорния пытается противодействовать сбору данных. Оно даже рассматривает закон, дающий потребителям право получить собранные о них данные, потребовать их удаления и запретить компаниям продавать их личную информацию. Противники закона заявляют, что (без. — ИноТВ) некоторых из собранных данных, например, о том, где вы были и где находитесь сейчас, экстренным службам будет труднее вас найти.



Но не только машина отслеживает каждый ваш шаг…



ФРАГМЕНТ ИЗ МУЛЬТФИЛЬМА «ЮЖНЫЙ ПАРК»:



ЛИНДА: Видимо, тебе вернули членство в Amazon Prime!



СТИВЕН: Кажется, ты права. Меня повысили до менеджера. Я обучаю новых сотрудников. Когда пришли посылки?



ЛИНДА: Всего пару часов назад! Стивен, ты всех нас спас!



БРЕТТ ЛАРСОН: Оказывается, этот фрагмент из «Южного парка» — правда. В Amazon есть команда сотрудников, которые слушают разговоры потребителей с «умными» устройствами Alexa. Как утверждает Amazon, люди необходимы, чтобы помочь искусственному интеллекту нас понимать. С этого всё начинается.



Однако, по некоторым сообщениям, прослушивающие сотрудники Amazon могут видеть ваше местонахождение и в какой-то момент имели доступ к вашему номеру телефона.



Кремниевая долина борется против законов, которые бы защищали частную жизнь потребителей. В штате Иллинойс лоббистская организация, представляющая интересы таких компаний, как Google, Facebook и Amazon, резко раскритиковала законопроект, запрещающий компаниям записывать частные разговоры без письменного согласия клиента.



Однако неясно, сработают ли штрафы и ограничения в случае с такими громадными IT-компаниями. Как мы уже отмечали, Facebook уже подготовился отдать миллиарды долларов в качестве штрафов. Компания признала, что в прошлом квартале отложила три миллиарда долларов на урегулирование судебных споров. Вчера об этом стало известно из их финансовой отчётности, и в результате сегодня на Уолл-стрит их активы резко подорожали!



Невероятно!



БРЕТТ ЛАРСОН: Они откладывают эти деньги на судебные издержки и штрафы. Потому что, если ваша прибыль составляет 15 миллиардов долларов, 3 миллиарда — это всего лишь одна пятая.



И немалую часть этой прибыли они получат от продажи этих данных.



БРЕТТ ЛАРСОН: Да.



Получается порочный круг. По сути, они платят вам ваши же деньги…



БРЕТТ ЛАРСОН: Да.



…полученные от использования ваших данных, чтобы иметь возможность и дальше так поступать.



Дата выхода в эфир 25 апреля 2019 года.