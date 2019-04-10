Times: Индия укрепит свою армию российскими танками Т-90МС

Правительственный комитет Индии по безопасности одобрил приобретение 464 российских танков Т-90МС, передаёт The Times. Ожидается, что соответствующий контракт между Индией и Россией будет подписан в ближайшие несколько месяцев.
Индия заявила о готовности выделить около $1,93 млрд на покупку более 450 российских танков, сообщает The Times. Правительственный комитет по безопасности, который возглавляет премьер-министр страны Нарендра Моди, одобрил закупку боевых танков Т-90МС, которыми планируется оснастить десять танковых полков индийской армии.
По данным британского издания, контракт на покупку 464 танков будет подписан уже в течение ближайших месяцев. Причём в рамках контракта Индия получит машинокомплекты производства «Уралвагонзавода», которые затем будут собраны на местном предприятии Heavy Vehicles Factory.
The Times отмечает, что Индия — крупнейший импортёр оружия во всём мире, при этом 70% импорта в эту страну идёт именно из России. Так, в октябре прошлого года, несмотря на угрозу американских санкций, Индия приобрела у России зенитно-ракетные системы С-400 на сумму более $5 млрд. Немного позже страна договорилась о поставке российских многоцелевых истребителей Су-30 и МиГ-29, а также нескольких фрегатов и авианосца.
В марте Индия и Россия подписали соглашение о передаче в долгосрочную аренду индийской стороне очередной российской атомной многоцелевой подводной лодки, что обошлось стране в сумму $3 млрд.
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