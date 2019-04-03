Fox News: испытания индийского космического оружия поставили под угрозу экипаж МКС

Некоторые из обломков индийской противоспутниковой ракеты представляют угрозу для Международной космической станции, передаёт Fox News. По словам представителя NASA, риск для астронавтов возрос на 44%, а продолжение подобных испытаний несовместимо с пилотируемыми полётами в космос.
Если в вас бросят скрепку, ничего страшного. Но если крошечный кусочек металла из этой скрепки врежется в вас на скорости 17 тысяч миль в час, это уж точно будет проблемой. Летающий на таких скоростях космический мусор, пусть даже размером с кусочек скрепки, является источником постоянного беспокойства для экипажа Международной космической станции.
И риск только что значительно повысился. Потому что на прошлой неделе индийские власти провели испытания противоспутниковой ракеты. Министерство иностранных дел Индии настаивало, что испытания были безопасными, поскольку прошли на относительно низкой орбите, так что любые обломки скорее упадут на Землю в течение нескольких недель, чем поднимутся выше в космос. Никакой космический мусор на орбите не задержится.
Вот только NASA сообщает, что некоторые из обломков всё-таки отнесло взрывом на высоту бо́льшую, чем та, на которой движется космическая станция. И это делает ситуацию опаснее для экипажа. Но космические эксперты NASA говорят, что в случае необходимости могут скорректировать движение станции, чтобы обезопасить её.
ДЖИМ БРАЙДЕНСТАЙН, администратор NASA:Хотя риск повысился на 44 процента, наши астронавты по-прежнему в безопасности. Международная космическая станция по-прежнему в безопасности. Если нам потребуется маневрировать, мы так и сделаем. Вероятность этого, по моему мнению, мала. Но в конечном итоге мы должны также ясно дать понять, что такие действия нельзя продолжать и невозможно совмещать с пилотируемыми полётами в космос.
На этой компьютерной графике от NASA видны отслеживаемые обломки вокруг Земли. Это известный нам космический мусор. И теперь посреди всего этого летают ещё и десятки обломков индийской ракеты.
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