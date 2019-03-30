WP: «косметика, цветы и неуместные вопросы» — у NASA всегда были странные представления о нуждах женщин в космосе

«Исторический» полёт космического корабля NASA с экипажем, полностью состоящим из женщин, был отменён ввиду недостатка скафандров подходящего размера, передаёт WP. При этом, как отмечает издание, это не первый прокол агентства в отношении запуска в космос женщин. На протяжении всей истории космических полётов женщинам приходилось сталкиваться с предрассудками и непониманием.

В эту пятницу должен был состояться исторический запуск космического экипажа, состоящего исключительно из женщин, однако в понедельник этот план был отменён, напоминает обозреватель The Washington Post Джилллиан Брокел. Причиной отмены послужило недостаточное количество скафандров подходящего размера.

«Для ясности: скафандров размера Medium требовалось ровно два. И NASA даже подтвердило, что на борту имеется два скафандра, однако только один из них — в «готовой к использованию конфигурации», — уточняет журналист издания.

По словам представителей космического агентства, заменить астронавтов легче, чем переделывать скафандры. Именно так и поступили в NASA, «проигнорировав взволнованность земных обитателей важностью этого запуска».

При этом ещё в 2018 году исторический отдел NASA опубликовал твит, свидетельствующий о том, что в истории агентства были и другие проблемы, связанные с запуском женщины в космос.

Sally Ride: "The engineers at NASA, in their infinite wisdom, decided that women astronauts would want makeup - so they designed a makeup kit... You can just imagine the discussions amongst the predominantly male engineers about what should go in a makeup kit." #RideOn #Classof78 pic.twitter.com/dNZ51cWELH — NASA History Office (@NASAhistory) 16 января 2018 г.

«Инженеры NASA в своей безграничной мудрости решили, что женщинам-астронавтам захочется наносить макияж, поэтому они разработали косметичку. Просто представьте себе споры инженеров, преимущественно мужчин, о том, что должно в эту косметичку войти», — процитировало агентство воспоминания первой американской женщины–астронавта Салли Райд.

Следом автор статьи приводит фото ещё одного астронавта, Кетрин Салливан, первой женщины, побывавшей в открытом космосе, и задаётся вопросом: «Вы можете определить, есть ли на ней космический макияж?»

Проблема с количеством вещей, необходимых женщинам в космосе, для NASA не нова, отмечает издание. Так, сотрудники агентства предлагали Салли Райд взять в полёт длительностью одну неделю 100 тампонов. Как сообщается, при этом инженеры уточнили у Райд, правильно ли они рассчитали количество гигиенических средств. Другой неловкий момент произошёл после возвращения экипажа на землю, когда руководство NASA встретило Райд букетом цветов, который астронавт отказалась принять.

Справедливости ради автор статьи вспоминает и о «легендарных» проколах журналистов в отношении женщин-астронавтов. Так, издание Globe в 1978 году называло женщин, обучавшихся в школе астронавтов, «очаронавтами». Как пишет в своей книге историк Эми Фостер, астронавта Шеннон Люсид неоднократно спрашивали о том, как её дети отреагировали на решение мамы отправиться в космос, а у Салли Райд интересовались, плакала ли она.

При этом у мужчин-астронавтов есть по крайней мере одна причина сказать женщинам спасибо за участие в космических полётах, отмечает автор статьи. Именно благодаря им на борту космических кораблей были установлены туалеты. До этого экипажу корабля приходилось довольствоваться пластиковыми пакетами. По словам Фостер, «производители шаттла сделали своим приоритетом создание туалета, подходящего всем автронавтам».

«Ах, если бы то же самое можно было сказать о готовых к использованию скафандрах!» — сетует журналист.