WP: «косметика, цветы и неуместные вопросы» — у NASA всегда были странные представления о нуждах женщин в космосе

В эту пятницу должен был состояться исторический запуск космического экипажа, состоящего исключительно из женщин, однако в понедельник этот план был отменён, напоминает обозреватель The Washington Post Джилллиан Брокел. Причиной отмены послужило недостаточное количество скафандров подходящего размера.

«Для ясности: скафандров размера Medium требовалось ровно два. И NASA даже подтвердило, что на борту имеется два скафандра, однако только один из них — в «готовой к использованию конфигурации», — уточняет журналист издания.

По словам представителей космического агентства, заменить астронавтов легче, чем переделывать скафандры. Именно так и поступили в NASA, «проигнорировав взволнованность земных обитателей важностью этого запуска».

При этом ещё в 2018 году исторический отдел NASA опубликовал твит, свидетельствующий о том, что в истории агентства были и другие проблемы, связанные с запуском женщины в космос.

Sally Ride: "The engineers at NASA, in their infinite wisdom, decided that women astronauts would want makeup - so they designed a makeup kit... You can just imagine the discussions amongst the predominantly male engineers about what should go in a makeup kit." #RideOn #Classof78 pic.twitter.com/dNZ51cWELH