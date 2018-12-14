Euronews: астронавт Чарльз Дьюк получил олимпийскую награду за прыжки на Луне

Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах вручил особую награду американскому астронавту Чарльзу Дьюку, который в 1972 году решил первым из людей заняться спортом на Луне. Попытка попрыгать на спутнике Земли чуть не стоила Дьюку жизни: из-за тяжёлого ранца он потерял равновесие и упал, рискуя повредить систему жизнеобеспечения. Однако всё закончилось благополучно, передаёт Euronews.

Олимпийская награда за прыжки в высоту на Луне: глава МОК Томас Бах вручил особую награду астронавту Чарльзу Дьюку. Он стал первым человеком, который решил заняться спортом на Луне. В 1972 году астронавты экспедиции «Аполлон-16» Дьюк и Джон Янг устроили на поверхности спутника Земли соревнования по прыжкам в высоту, получившие название «Лунной Олимпиады» — в честь прошедших в том же году Игр в Мюнхене.

ЧАРЛЬЗ ДЬЮК, астронавт: У нас оставалась ещё пара минут, поэтому мы решили устроить Лунную Олимпиаду. Я решил попробовать установить рекорд по прыжкам в высоту на Луне.

ТОМАС БАХ, глава МОК: До сегодняшнего дня мы — я и представители 206 национальных олимпийских комитетов — могли говорить, что олимпийский дух и олимпийское движения — это глобальные явления. Но теперь можно с уверенностью заявить, что эти явления «вселенского» масштаба.

Прыжок на Луне чуть не стоил Дьюку жизни: из-за тяжёлого ранца на спине астронавт не смог сохранить равновесие и упал. Самым страшным в этой ситуации было повредить скафандр или ранец. В случае возникновения проблем с системой жизнеобеспечения «Лунная Олимпиада» могла бы закончиться трагически. По признанию Дьюка, это был первый и последний раз, когда он, находясь на Луне, испытал панический страх за свою жизнь.

Дата выхода в эфир 13 декабря 2018 года.