CBS News: вернуться на Луну NASA помогут девять частных компаний

Национальное управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) заявило об открытии совершенно новой главы в исследовании Луны.

ДЖИМ БРАЙДЕНСТАЙН, директор NASA: Мы делаем это таким образом, каким никогда ранее не делали.

Его директор Джим Брайденстайн говорит, что теперь ключевой частью новых миссий будут частные компании. Он представил девять коммерческих партнёров, которые будут конкурировать в качестве своего рода служб доставки. Они будут доставлять на поверхность Луны оборудование и аппаратуру.

ДЖИМ БРАЙДЕНСТАЙН: Нам нужно несколько поставщиков, которые бы конкурировали между собой в вопросах стоимости и инноваций таким образом, чтобы мы, NASA, могли бы сделать больше, чем кто-либо до этого, и могли бы продвигать дух человечества.

В последний раз США осуществляли прилунение в 1972 году. Это был «Аполлон-17». С тех пор из-за технических и финансовых опасений полёт на Луну откладывался. Теперь NASA обещает, что этот долгий путь остался позади, и благодаря новому партнёрству исследование космоса вновь доберётся не только до Луны, но и дальше.

ДЖИМ БРАЙДЕНСТАЙН: Мы отправляемся на Луну. Мы собираемся устранить риски, опробовать возможности и технологию, и в конце концов, мы собираемся со всем этим отправиться к Марсу.

ГОЛОС: Посадка подтверждена.

Всего несколько дней назад NASA праздновала посадку на Марс космического аппарата InSight. Они заявляют, что первая отправка на Луну может произойти уже в 2019-м — через 50 лет после того, как США высадили на Луну первого человека.

Мэг Оливер, CBS News, Нью-Йорк.

Дата выхода в эфир 29 ноября 2018 года.