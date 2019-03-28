Euronews: Индия сбила спутник и объявила себя космической державой наряду с Россией, США и Китаем

В ходе испытаний противоспутниковой ракеты индийские военные успешно сбили космический спутник на низкой околоземной орбите. По словам премьер-министра Нарендры Моди, национальная космическая программа Индии не нацелена на гонку вооружений, однако позволяет стране войти в список «космических держав» вместе с США, Россией и Китаем, передаёт Euronews.
Индия заявила об успешном испытании противоспутниковой ракеты. Отмечается, что в среду на низкой орбите был успешно уничтожен индийский же спутник-мишень. При этом параметры орбит были выбраны так, чтобы космического мусора не осталось.
По заявлению властей, это полностью индийская разработка, которая является частью масштабной программы по созданию собственной противоракетной обороны.
НАРЕНДРА МОДИ, премьер-министр Индии:Я хотел бы уверить мировое сообщество в том, что наши новые возможности не направлены против кого бы то ни было. Это оборонная инициатива быстро развивающейся Индии. Индия всегда выступала против гонки вооружений в космосе, и наша позиция не меняется.
О недопустимости космической гонки вооружений заявили и в Исламабаде: об испытаниях объявлено на фоне нового обострения отношений между Индией и Пакистаном вокруг спорного Кашмира.
При этом в Нью-Дели утверждают, что «присоединились» к США, России и Китаю: у этих стран, по индийским данным, также есть возможности сбивать спутники на орбите. Об очередном успешном пуске российской ракеты такого назначения сообщалось в январе этого года.
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