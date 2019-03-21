Das Erste: брошенные на орбите Земли спутники напомнят о себе будущим поколениям

Сегодня порядка 23 тысяч металлических обломков весом в общей сложности восемь тысяч тонн вращаются вокруг Земли, и абсолютно никаких усилий не предпринимается по ликвидации этого космического мусора, сообщает Das Erste. Если же число разрушенных спутников в космосе продолжит расти, то в будущем это может изменить жизнь и на планете, предупреждает корреспондент немецкого телеканала.

Меньше пластика или переработка — существует много способов избежать скопления мусора на Земле. Что же касается мусора в космосе, то каких-либо усилий в этом направлении пока не предпринимается. И это притом что сейчас вокруг планеты, по оценкам экспертов, вращаются порядка 23 тысяч металлических обломков весом в общей сложности восемь тысяч тонн. Сегодня в Европейском космическом агентстве в Дармштадте стартует конференция, которая займётся поиском ответа на вопрос, что же делать с мусором в космосе.

В настоящий момент около пяти тысяч спутников вращаются вокруг Земли. Без них не было бы ни навигации в машинах, ни прогнозов погоды. Большинство из них, однако, устарело, и ими уже нельзя управлять. Раз за разом дело доходит до столкновений, в результате чего в космосе появляются опасные металлические обломки. Всего три года назад в один из спутников Европейского космического агентства (ESA) попали как раз такие обломки.

Хольгер Краг наблюдает для ESA за вращающимся вокруг Земли космическим мусором. Уже обнаружены 23 тысячи металлических обломков размером с футбольный мяч. Регулярно Краг посылает команды спутникам, чтобы те смогли избежать столкновения с обломками. Один раз досталось и Международной космической станции.

ХОЛЬГЕР КРАГ, Европейское космическое агентство: Манёвры уклонения стали обычным делом. Как на Международную космическую станцию, так и на управляемые нами ESA-спутники мы регулярно отправляем команды совершить манёвры уклонения.

Сегодня в Европейском космическом агентстве в Дармштадте стартует конференция, в которой примут участие представители космических держав. Цель европейцев — все, кто имеет к этому отношение, должны использовать последние запасы топлива отслуживших спутников для того, чтобы направить их к Земле и они сгорели в плотных слоях атмосферы, чтобы в космосе не возникло дополнительного мусора.

АЛЕКСАНДР СОУЧЕК, эксперт по космическому праву Европейского космического агентства: Самое важное — осознать, что это действительно проблема и что если сегодня мы не примем меры, то в будущем нашим детям, детям наших детей, следующим поколениям будет проблематично отправиться в космос.

Если в космосе будет расти число разрушенных спутников, то они могут изменить жизнь и на Земле.

Дата выхода в эфир 19 марта 2019 года.