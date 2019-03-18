Guardian: в 10 раз мощнее Хиросимы — NASA о взрыве метеора над Беринговым морем

В NASA сообщили о взрыве метеора 18 декабря 2018 года над Беринговым морем, пишет The Guardian. При этом отмечается, что взрыв стал вторым по силе за последние 30 лет, однако остался незамеченным, потому что произошёл над морем.

В конце прошлого года над Беринговым морем возле берегов Камчатки произошёл мощный взрыв метеора, мощность которого составила 173 килотонны. Это в десять раз мощнее взрыва атомной бомбы в Хиросиме, сообщает The Guardian.

Издание отмечает, что взрыв 18 декабря прошлого года стал вторым по силе за последние 30 лет после челябинского метеорита. Однако в отличие от последнего остался незамеченным, так как произошёл над морем.

При этом впервые о событии сообщило NASA, которое получило информацию о взрыве от ВВС США после того, как в декабре военные спутники обнаружили видимый и инфракрасный свет.

По словам специалиста NASA по планетарной защите Линдси Джонсон, взрывы подобной мощности случаются лишь несколько раз в столетие.

Согласно исследованию национального космического управления, метеор шириной несколько метров вошёл в атмосферу Земли со скоростью 32 км/с и взорвался на расстоянии более 25 км над поверхностью планеты.

Взрыв над Беринговым морем стал очередным напоминанием о том, что, несмотря на все усилия по выявлению и отслеживанию космических объектов, которые могут представлять угрозу для Земли, крупные метеориты могут приближаться к планете, оставаясь незамеченными.

В настоящий момент в NASA работают над проектом, который позволит идентифицировать 90% околоземных астероидов размером более 140 м к 2020 году, однако, как отмечает The Guardian, выполнение задачи может занять ещё 30 лет.