NBC: дело Терешковой живёт — NASA готовит первый «женский» выход в открытый космос

Под конец «месяца женской истории» NASA планирует выход астронавтов в открытый космос с МКС — участницами операции впервые в истории станут исключительно женщины, пишет NBC News. Канал отмечает, что астронавты Энн Макклейн и Кристина Кох проведут за пределами станции семь часов, тем самым продолжив начатый Валентиной Терешковой список достижений женщин в космосе.
В честь «месяца женской истории» управление NASA объявило о готовящемся выходе в открытый космос, участницами которого впервые будут исключительно женщины, сообщает NBC News.
Выход в открытый космос с МКС намечен на 29 марта. Операцию совершат Энн Макклейн и Кристина Кох, а на Земле, в Центре управления полётами NASA, их действия будут координировать Мэри Лоуренс и Кристен Фаччиол.
Как отмечает канал, Макклейн и Кох были отобраны из группы подготовки 2013 года. Тогда в «классе» было восемь потенциальных астронавтов, половина из них — женщины, учёные и военные пилоты.
В прошлом выходы в открытый космос по большей части совершали мужчины при поддержке женской части экипажа. Обычно весь процесс длится несколько часов, в течение которых астронавты осуществляют технические задачи за пределами космической станции. Операция 29 марта по плану рассчитана на семь часов, однако, что именно предстоит делать Макклейн и Кох, пока неизвестно.
По словам NBC News, предстоящая миссия знаменует важный этап в истории женщин в космосе. Как напоминает канал, в 1963 году советская космонавтка Валентина Терешкова стала первой женщиной, отправившейся в космос. Первой американкой, совершившей космический полёт в составе экипажа из пяти человек в 1983 году, была Салли Райд.
Энн Макклейн прибыла на МКС в декабре 2018 года. Свой первый выход в открытый космос астронавт совершит вместе с коллегой Ником Хейгом 22 марта. Для Кох же выход в открытый космос будет и вовсе проходить в рамках её первой миссии на МКС.
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