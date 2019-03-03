DWN: революционный шаг — немецкие инженеры распечатали ракетный двигатель на 3D-принтере

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15:41 В Одессе напали на журналиста местного телеканала Нападение на журналиста телеканала «Думская ТВ» Александра Новицкого произошло в Одессе, сообщает сайт «Думская».

15:34 IFAB запретил футболистам атакующей команды вставать в стенку при штрафных ударах Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) внёс ряд изменений в правила игры на ежегодном заседании в Шотландии.

15:30 В ДНР сообщили о стягивании солдат и техники ВСУ в район Горловки Представитель Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики Даниил Безсонов заявил, что украинская сторона стягивает солдат и технику в район Горловки.

15:20 «Роскосмос» поздравил NASA с успешной стыковкой Dragon-2 к МКС «Роскосмос» поздравил NASA с успешной стыковкой беспилотного корабля Dragon-2 от SpaceX к Международной космической станции.

15:12 МВД опровергло слухи об увольнении задержавших Емельяненко полицейских ГУ МВД по Ставропольскому краю опровергло информацию о возможном увольнении сотрудников полиции, которые задержали бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко.

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13:13 В Крыму оценили заявление «бухарестской девятки» о «геополитической» роли Крымского моста Глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель прокомментировал в беседе с RT принятие странами «бухарестской девятки» декларации, в которой говорится об «угрозе» со стороны России.

13:00 SANA сообщило об атаке боевиков на армию Сирии в провинции Хама Сирийская армия отбила массированную атаку боевиков на её позиции на севере провинции Хама, передаёт SANA со ссылкой на военный источник.

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