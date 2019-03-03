Deutsche Wirtschafts Nachrichten Оригинал

DWN: революционный шаг — немецкие инженеры распечатали ракетный двигатель на 3D-принтере

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Немецкие инженеры из Германского центра авиации, а также машиностроительной компании SLM Solutions совершили «революцию в двигателестроении», сообщает Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Они смогли распечатать силовую установку для ракеты на 3D-принтере, существенно снизив её вес. Эксперты убеждены, что это навсегда изменит космическую промышленность.
DWN: революционный шаг — немецкие инженеры распечатали ракетный двигатель на 3D-принтере
Reuters

Благодаря немецким инженерам космическая промышленность «сделала большой шаг вперёд», сообщает Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Им удалось совершить «революцию в двигателестроении», распечатав силовую установку для ракеты на 3D-принтере, поясняет издание.

Речь идёт о специалистах из Германского центра авиации и космонавтики (DLR), а также машиностроительной компании SLM Solutions, которая находится в Любеке. В отличие от традиционных методов технология с использованием 3D-печати позволяет создавать более сложные конструкции. Благодаря этому в двигателе Berta появились каналы охлаждения инновационного дизайна, что позволило улучшить отвод тепла из камеры сгорания. Улучшение сделало конструкцию более компактной, что сэкономило материалы, а также снизило вес силовой установки, отмечает издание.
 
Двигатель, разработанный SLM Solutions и DLR, будет использоваться на ракетах-носителях британского предприятия Orbex, которое выводит на околоземную орбиту маленькие спутники. Berta на 30% легче, чем изделия традиционного производства. Снижение веса улучшит эффективность на 20%. Эксперты убеждены, что компаниям удалось найти «важные части пазла», что навсегда изменит космическую промышленность.
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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источник
Deutsche Wirtschafts Nachrichten Германия Европа
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