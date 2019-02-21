Daily Mail: Китай планирует построить космическую электростанцию

КНР рассчитывает к 2030 году создать космическую электростанцию, которая будет преобразовывать солнечные лучи в электричество и посылать его на Землю, пишет Daily Mail. Таким образом, будет получен доступ к почти неисчерпаемому источнику энергии. Издание отмечает, что Китай тратит на исследование космоса значительные деньги и стремительно догоняет своих основных конкурентов — США и Россию.

Китай планирует построить космическую электростанцию, которая будет получать энергию от Солнца, сообщает Daily Mail. Она будет вращаться по земной орбите, превращать солнечные лучи в электричество и посылать его на Землю.

По планам Китайского национального космического управления (CNSA), технология должна быть разработана к 2030 году: в случае успеха она обеспечит почти неиссякаемый источник

электроэнергии. Издание пишет, что технологию планируется тестировать в стратосфере с 2021 по 2025 годы. Экспериментальная тестовая база уже была сооружена в городе Чунцин.

Согласно данным Daily Mail, Китай находится на втором месте в мире по затратам на исследование космоса, уступая только США. Годовой космический бюджет Поднебесной составляет $8 млрд, что позволяет стране стремительно нагонять США и Россию в битве за превосходство в космосе.

Представители CNSA заявили, что в конце года планируют запустить на Луну корабль «Чанъэ-5», а также намереваются сделать КНР первой страной, основавшей на Луне базу. Последующие за «Чанъэ-5» миссии займутся дальнейшим изучением земного спутника — согласно плану, «Чанъэ-8» заложит фундамент для постройки базы. Как пишет издание, Китай обретает статус одного из лидеров возродившейся космической гонки.

CNSA также планирует полёт на Марс в 2020 году: таким образом, Китай опередит США, Россию и множество частных компаний, желающих колонизировать космос. Daily Mail отмечает, что КНР закрепила за собой статус одной из ведущих технологических держав, после того, как стране удалось осуществить первую в истории успешную посадку космического корабля на обратной стороне Луны. В ходе той же миссии удалось впервые успешно посадить на лунной поверхности растение — росток хлопка, продержавшийся до наступления лунной ночи.