24 канал: на Украине создадут собственный плавучий космодром

На Украине задумались над созданием собственной плавучей площадки для запуска космических ракет. Как передаёт «Телеканал новин 24», генеральный директор предприятия «Южмаш» Сергей Войт заявил, что херсонский государственный завод «Паллада», который производит плавучие сооружения, готов к сотрудничеству и партнёрству.
Государственное предприятие «Производственное объединение Южный машиностроительный завод им. А. М. Макарова» инициирует создание на Украине плавучей платформы для запуска ракет. Как пишет «Телеканал новин 24», генеральный директор Государственного предприятия Сергей Войт заявил, что Украина сегодня не имеет собственного космодрома, несмотря на то, что только сам «Южмаш» специализируется на ракетостроении и осуществляет внешнеэкономическую деятельность с 23 странами, в том числе Европы.
Он также отметил, что Украине давно нужно иметь собственную площадку для запуска ракет, и создать её можно в Херсонской области. Глава госпредприятия отметил, что херсонский государственный завод «Паллада», который производит плавучие сооружения, готов к сотрудничеству и партнёрству.
«Наши инженеры искали варианты, рассматривали много вопросов. Необходимо всё учитывать, ведь некоторые страны против того, чтобы над ними запускали ракеты. Совместно с Укроборонпромом мы решили сделать такую платформу», — заявил директор предприятия.
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