NTD: астероиды падают на Землю всё чаще, но NASA советует не беспокоиться

Согласно результатам нового исследования, крупные астероиды в последние 290 миллионов лет стали чаще падать на Землю, чем за предыдущие 700 миллионов лет. Но эксперты NASA уверены, что в ближайшее время столкновение с опасным небесным телом нашей планете не грозит, поскольку крупные астероиды в среднем падают лишь раз за миллион лет, передаёт NTD.
Крупные астероиды последние 290 миллионов лет попадают на Землю чаще, чем предыдущие 700 миллионов лет — об этом говорит новое исследование, опубликованное в журнале Science. Если конкретнее, то столкновения астероидов с Землёй и Луной происходят в 2,6 раза чаще.
Впрочем, не спешите с опаской смотреть на небо. Крупные небесные тела в среднем падают на нашу планету раз в один или несколько миллионов лет.
В ходе исследования учёные из Канады, Великобритании и США составили список самых крупных кратеров на Земле и Луне диаметром более 20 километров. Потом они определили их возраст.
УИЛЬЯМ БОТТКЕ, исследователь:Мы обнаружили, что «свежие» или «молодые» кратеры на Луне окружены многочисленными камнями. Возраст некоторых кратеров определили по камням, которые привезли астронавты на Apollo. Используя эти данные, мы придумали, как определить возраст кратеров на Луне. Благодаря этому мы получили интересные результаты.
Команда насчитала на спутнике Земли 29 кратеров возрастом 290 миллионов лет или младше. Кратеров, которым от 291 до 650 миллионов лет, было только девять.
На Земле старых кратеров почти не осталось. Да и тех, которым меньше 290 миллионов лет, тоже не так много — однако это объясняют тем, что многие небесные тела падали в океан. По приблизительным подсчётам, за последние 290 миллионов лет на Землю упало около 260 больших астероидов.
УИЛЬЯМ БОТТКЕ: Возможно ли, что астероиды привели к вымиранию видов? Влияли ли они на изменение климата или на состояние разных континентов? Все эти вещи учёные могут начать изучать более внимательно.
По данным NASA, в ближайшее время большие астероиды Земле не угрожают.
УИЛЬЯМ БОТТКЕ: Астероиды, которые угрожают человечеству, должны быть диаметром около километра. Тогда они могут принести значительные разрушения. Если они меньше, то разрушения будут региональными.
Ближайшая встреча Земли с крупным астероидом произойдёт через 861 год. Мимо пролетит небесное тело диаметром 1,3 километра. Однако с 99-процентной вероятностью в Землю оно не попадёт.
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