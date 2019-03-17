DS: Пентагон собирается сбивать российские и китайские ракеты с помощью космических лазеров

В 2023 году Министерство обороны США собирается провести испытания лазерного оружия космического базирования, призванное сбивать ракеты таких стран как Россия, Китай, Северная Корея и Иран, пишет Daily Star. Тем не менее, как отмечает издание, этот проект совсем не означает, что США примут на вооружение подобные средства, так как этому могут помешать недостаточные для успешного применения характеристики.

В 2023 году Пентагон собирается провести испытания пучкового оружия на нейтральных частицах в попытке изучить потенциал целой номенклатуры космических боевых средств, пишет Daily Star.

На исследование космических лазеров американские чиновники из военного ведомства запросили $304 млн. По их словам, подобные средства необходимы США для защиты от новых ракет Китая, России, Северной Кореи и Ирана.

В документе Агентства по противоракетной обороне США говорится следующее: «Эта будущая система сделает возможным ещё один вариант уничтожения и добавит ещё один слой защиты нашей родины».

Кроме того, по слова чиновников Пентагона, технический прогресс снизил требования к размеру пучкового оружия космического базирования, а также уменьшил его стоимость. «Мы далеко ушли в плане той технологии, которой мы пользуемся сегодня, — отметил один высокопоставленный чиновник. — Теперь мы считаем, что мы можем ужаться до таких размеров, чтобы отправить лазер на орбиту в качестве груза».

В рамках этой амбициозной программы Пентагон собирается провести два исследования. Первое из них, которое обойдётся в $15 млн, призвано установить, сможет ли спутник, вооружённый лазерами, сбивать ракеты противника, запускаемые с ракетной площадки. Второе же исследование будет посвящено особенностям пучкового оружия на нейтральных частицах, которое сможет вносить помехи в работу ракет с помощью потоков субатомных частиц.

Тем не менее чиновники подчёркивают, что эти исследования не означают, что Минобороны в конечном счёте примет эти технические новшества на вооружение. «Я не могу сказать, окажется ли оно в космосе и будет ли этот проект реализуем в плане веса, однако мы собираемся создать прототип и провести испытания», — сообщил по этому поводу один чиновник.