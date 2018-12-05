Daily Mail: Россия показала лазерные комплексы, способные уничтожать цели «за долю секунды»

Собственные российские лазерные комплексы «Пересвет», появившиеся в оснащении вооружённых сил России в 2017 году, заступили на опытно-боевое дежурство, передаёт Daily Mail. Значительная часть информации о комплексе остаётся засекреченной, однако утверждается, что он позволил России обойти своих конкурентов в сфере лазерного оружия.

На опытно-боевое дежурство в вооружённых силах России заступили лазерные комплексы «Пересвет», которые, как утверждается, способны уничтожать цели «за долю секунды», сообщает Daily Mail.

Издание отмечает, что в среду в социальных сетях Министерства обороны России появилось видео, на котором комплекс можно увидеть в действии. На кадрах видно, как «Пересвет» выезжает из ангара и дистанционно активируется.

Тем не менее, до сих пор в распоряжении СМИ имеется весьма ограниченное количество информации относительно того, насколько мощным является комплекс. Однако, пишет Daily Mail, схожие системы в ряде других стран используются для того, чтобы сбивать самолёты и ракеты, выводя из строя их электронику на расстоянии нескольких километров.

«Мы можем много говорить о лазерном оружии, и о нём были сделаны фильмы давным-давно, и были написаны фантастические книги, и об этом знают все, но тот факт, что эти системы начали поступать на службу, действительно является сегодняшней реальностью», — сказал заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам оборонно-промышленного комплекса Юрий Борисов.

Оснащение вооружённых сил страны этими лазерными комплексами было начато ещё в 2017 году в рамках государственной программы вооружений, однако большая часть информации о комплексе засекречена. Анонсируя «Пересвет» российский лидер Владимир Путин отметил лишь, что есть все основания полагать, что благодаря комплексам Россия в этой сфере оказалась на шаг впереди своих конкурентов.

«Не хочу в этой части вдаваться в детали, просто пока не время. Но специалисты поймут, что наличие таких боевых комплексов кратно расширяет возможности России, именно кратно, в сфере обеспечения своей безопасности», — отметил президент.

Кроме того, Daily Mail отмечает, что недавно лазерные комплексы отработали мероприятия по развёртыванию и прошли подготовку к применению.