Diplomat: Индия на 10 лет арендует у России атомную подлодку

Москва и Нью-Дели подписали межправительственное соглашение об аренде российской атомной субмарины на десять лет за $3 млрд, сообщает The Diplomat. Как отмечается в материале журнала, соглашение станет лишь первым этапом в долгом процессе передачи подлодки, который может в итоге завершиться ничем.

Индия в четверг 7 марта подписала с Россией соглашение об аренде атомной ударной подводной лодки, сообщает The Diplomat со ссылкой на индийские СМИ. По данным журнала, российско-индийская сделка подразумевает аренду российской подлодки К-322 «Кашалот» на десятилетний срок за $3 млрд.



Как пишет The Diplomat, на К-322 будет установлена индийская электроника, включая сонары и системы связи. По некоторым данным, в качестве других «кандидатов» на аренду рассматривались также К-391 «Братск» и К-295 «Самара», в настоящее время стоящие на вооружении Тихоокеанского флота России, говорится в статье.



Информацию о сделке пока не подтверждают ни российские, ни индийские официальные лица, уточняется в материале. Кроме того, межправительственное соглашение — лишь первый этап процесса передачи субмарины, обещающего оказаться «затяжным», предупреждает обозреватель The Diplomat.



«За ним, как ожидается, последуют переговоры, где будут обсуждаться детали соглашения, и, учитывая, как исторически складывались отношения между странами в плане обороны, далеко не факт, что они завершатся успешно», — отмечает журналист. В частности, Москва и Нью-Дели, подписав в 2007 году межправительственное соглашение о совместной разработке и производстве истребителя пятого поколения ПАК ФА, так и не смогли в итоге уладить многочисленные разногласия — и итоговое соглашение подписано так и не было, напоминает автор.



Индийские ВМС в прошлом уже арендовали у России две подводные лодки — одно судно проекта 670 «Скат», арендованное в 1988-м на три года, а также К-152 «Нерпа», сданную в аренду в 2012-м на десять лет; оба судна получили в составе индийского флота наименование «Чакра», пишет The Diplomat. По некоторым данным, Индия и Россия ведут переговоры о продлении аренды К-152 на пять лет до 2027 года, сообщает журнал.