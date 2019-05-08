TOI: Индия закупает российские Т-90, чтобы внушить «шок и трепет» Пакистану

В ближайшие годы армия Индии получит на вооружение 464 танка Т-90 российской разработки. Эти боевые машины должны помочь укрепить боеспособность страны на «западном фронте» — на границе с Пакистаном, пишет The Times of India.

В 2022—2026 годы индийская армия примет на вооружение дополнительные танки российского происхождения Т-90, чтобы укрепить «способность внушать шок и трепет на западном фронте». Нью-Дели идёт на этот шаг, несмотря на то что Исламабад также обсуждает с Москвой покупку 360 боевых машин данного типа, утверждает The Times of India.

Источник в Минобороны Индии сообщил изданию, что комитет по безопасности при правительстве страны одобрил покупку у России 464 танков более месяца назад. Заказ на производство этой бронетехники вскоре получит государственный завод Heavy Vehicle Factory в городе Авади.

Индийские наземные войска уже насчитывают 1070 танков Т-90. Армия также располагает 2400 более старыми моделями Т-72, замена которых пока откладывается на неопределённый срок, обращает внимание издание.

Новая закупка происходит на фоне полного реформирования бронечастей индийской армии. Пересмотру также подвергается стратегия Вооружённых сил, которая подразумевает быструю мобилизацию и нанесение тяжёлого удара на нескольких направлениях вдоль границы с Пакистаном. Выполнение этой задачи ложится на плечи подвижных интегрированных боевых групп, которые, помимо Т-90, включают пехоту, артиллерию и воздушную поддержку, подчёркивает The Times of India.

По словам собеседника издания, Пакистан тоже планирует обновить свои механизированные части, на вооружении которых находятся украинские Т-80УД и китайские танки. Поэтому страна присматривается к новым российским танкам Т-90.