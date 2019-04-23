CNN: Китай выступил против антииранских санкций Вашингтона

Китай раскритиковал США за решение полностью заблокировать экспорт иранской нефти путём прекращения действия исключений из санкций против Тегерана, сообщает CNN. Один из ключевых импортёров иранской нефти, Пекин выступил против вашингтонской «юрисдикции длинной руки» и потребовал уважения к честным и прозрачным отношениям между Китаем и Ираном.

Пекин подверг резкой критике заявление администрации президента Дональда Трампа о том, что он не будет продлевать действие исключений из санкций на покупку иранской нефти, сообщает CNN. Наряду с Индией Китай является её крупнейшим импортёром.

«Китай выступает против односторонних санкций и навязываемой США так называемой юрисдикции длинной руки, — приводит издание слова официального представителя МИД КНР Гэн Шуана. — Сотрудничество Китая и Ирана открытое, прозрачное и законное. Это нужно уважать».

Как напоминает CNN, введённые в прошлом году временные разрешения на импорт нефти из Ирана касаются восьми стран и истекают 2 мая. Кроме Китая, против недавнего решения Вашингтона высказалась Турция. CNN ссылается на публикацию в Twitter главы внешнеполитического ведомства страны Мевлюта Чавушоглу: «Турция отвергает односторонние санкции и ограничения по своим отношениям с соседями».

Как отмечает сайт американского телеканала, санкции США могут иметь особенно серьёзные последствия для Китая и Турции. По мнению экспертов, обеим странам будет трудно сократить поставки иранской нефти за такой короткий промежуток времени. Глава подразделения анализа энергетических рынков OPIS Том Клоза считает, что именно эти две страны будут больше всего недовольны таким «деструктивным» решением. «Не думаю, что кто-то ожидал таких жёстких мер в ближайшем будущем», — цитирует его CNN.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил в понедельник, что те страны, которые продолжат закупать неочищенную нефть у Ирана после 2 мая, столкнутся с последствиями в виде санкций. Однако, приводит издание мнение ряда аналитиков, вряд ли Китай полностью прекратит импорт иранского чёрного золота.

В то же время Министерство нефти и природного газа Индии не даёт комментарии по сложившейся ситуации. Ранее правительство страны объявило, что признаёт только санкции ООН, а не односторонние санкции США. Согласно данным индийского информагентства, которые приводит издание, Индия уже подготовила список «альтернативных источников» энергии для замены иранской нефти.

Как отмечает CNN, в понедельник на волне отмены привилегий цены на нефть в США подскочили практически на 3%, а нефть марки Brent подорожала на 3,4%, достигнув рекордных с начала ноября показателей $74 за баррель. Рост цен обещает продолжиться: прекращение импорта иранской нефти совпало с проблемами, которые испытывают другие крупные поставщики, Венесуэла и Ливия.

В заключение американское издание приводит мнение Сина Кима, главы отдела аналитики снабжения и производства энергетической исследовательской компании S&P Global Platts. По его словам, заявление в понедельник «поставило нефтяной рынок в гораздо более стеснённое положение до конца этого года». «Нефтяные резервы будут в основном потрачены, чтобы компенсировать иранский импорт». — рассказал эксперт, добавив, что повышенные риски мировых поставок означают «повышение цены на нефть».