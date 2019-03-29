Bloomberg: южнокорейские компании забраковали «грязную» нефть из США

В последние месяцы две перерабатывающие компании в Южной Корее отказались покупать американскую сланцевую нефть, пишет Bloomberg. По словам издания, тревогу у импортёров вызвало присутствие в сырье проблемных металлов и кислородосодержащих органических соединений, которые могут повредить очистительное оборудование и негативно сказаться на качестве топлива.

Сложная паутина трубопроводов, резервуаров и отгрузочных терминалов, которые помогли США стать крупнейшим нефтедобытчиком, «вызывает головную боль» у некоторых покупателей американского топлива, пишет Bloomberg.

По словам издания, при транзите из США в Азию сланцевая нефть рискует загрязниться различными химическими элементами. Особенную тревогу у импортёров вызывает присутствие в сырье проблемных металлов и кислородосодержащих органических соединений — оксигенатов, которые негативно влияют на качество и тип топлива.

За последние месяцы две нефтеперерабатывающие компании в Южной Корее, которая является одним из крупнейших потребителей американского топлива, отказались принимать поставки из США. Они сослались на то, что загрязнённость сырья усложняет процесс его очистки.

Издание поясняет, что в связи с ростом добычи в США различные виды нефти идут по общим магистральным трубопроводам. Затем с помощью небольших судов топливо перевозится на гигантские танкеры, расположенные в Мексиканском заливе, и отправляется к далёким покупателям.

В процессе транспортировки сырьё вбирает химикаты для очистки ёмкостей, соединения других видов топлива или стабилизирующие вещества, в результате чего оно может привести в негодность очистительное оборудование. Хотя поставки с Ближнего Востока проходят аналогичную цепочку, риск их загрязнения ниже, потому что каждый тип нефти имеет собственную специализированную инфраструктуру, обращает внимание Bloomberg.

По мнению экспертов, несмотря на проблему с загрязнением, Южная Корея не сможет полностью отказаться от американской нефти. США остаются важным поставщиком для азиатской страны, особенно на фоне неопределённости с доставкой топлива с Ближнего Востока, в том числе из Ирана.