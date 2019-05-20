«Искусная дипломатия» Моди — Nikkei о курсе Индии на дружбу с США и китайские инвестиции

По мнению экспертов, премьер-министр Индии Нарендра Моди задался целью войти в историю как «один из самых выдающихся лидеров страны». Для этого Дели нужна не только военная мощь, но и экономическая — лучше всего в виде китайских технологий и инвестиций, утверждает Nikkei Asia Review. Только в поиске поддержки Поднебесной Индия не спешит отказываться от хороших отношений с США.

В период важных парламентских выборов в Индии премьер-министр страны Нарендра Моди продолжает демонстрировать свою «искусную дипломатию» на международной арене, пишет Nikkei Asia Review.

По словам издания, Моди умело использует внешнеполитические события, чтобы распалить националистические чувства своих соотечественников. Так, на встрече с избирателями в апреле, обратившись с очень жёсткой речью к Исламабаду за февральский теракт, премьер-министр продемонстрировал себя как «сильного лидера, способного защитить индийских солдат». Также на руку премьеру сыграли успешные испытания противоспутникого оружия, которые состоялись аккурат перед выборами и позволили Индии встать в один ряд с США, Китаем и Россией.

Но особенно ярко, по мнению Nikkei Asia Review, дальновидность индийского лидера проявляется в том, как он выстраивает отношения с Китаем. Чтобы привлечь инвестиции из Поднебесной, Моди провёл уже несколько встреч с главой КНР Си Цзиньпином, однако при этом Дели не менее активно обсуждает проблему безопасности, включая и потенциальное противодействие Пекину, с Австралией, Японией и США.

Пока, судя по опросам, в избирательной гонке правящая «Бхаратия джаната парти», или «Индийская народная партия», премьер-министра лидирует, и это значит, курс на сближение с Китаем скорее всего в ближайшее время не изменится. Ведь Поднебесная и США нужны Моди, поскольку он задался целью войти в историю Индии «как один из самых выдающихся лидеров», считает руководитель делийского аналитического Центра изучения развивающихся стран Санджай Кумар.

Моди понимает, что для реализации его амбициозных целей в дополнение к военной мощи Дели нужны экономические достижения — а значит, и Китай с его инвестициями и технологиями, который и так является крупнейшим торговым партнёром Индии. По данным издания, при Нарендре Моди доля прямых китайских инвестиций в его страну существенно возросла и за последние 4,5 года составила $1,7 млрд. Это намного больше $400 млн, которые Индия получила за 10 лет, что находился у власти предшественник Моди Манмохан Сингх.

Как подчёркивает бывший посол Индии в Китае Ашок Кантха, Моди уже 15 раз встречался с Си Цзиньпином. Для сравнения с Дональдом Трампом индийский премьер виделся лишь три раза.

Индия проводит всеобщие выборы в нижнюю палату своего парламента каждые пять лет. В этом году подсчёт голосов должен закончиться к 23 мая. Если, вопреки существующим опросам, победу одержит оппозиционная партия «Индийский национальный конгресс», есть вероятность, что Дели вернётся к своему традиционному курсу неприсоединения к альянсам и будет поддерживать дистанцию как с западными, так и с европейскими странами, добавляет Nikkei Asia Review.