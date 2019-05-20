Independent: большинство американцев выступили против изучения в школе арабских цифр

Более половины американцев считают, что школьная программа не должна включать изучение арабских цифр. Такие данные показал опрос компании Civic Science. По словам авторов исследования, они ставили себе целью раскрыть не безграмотность, а предубеждённость как консервативной, так и либеральной части американского общества, пишет The Independent.

Более половины американцев считают, что в школах не должны преподаваться арабские цифры. Такие результаты показал недавний анализ компании по исследованию рынка Civic Science, пишет The Independent.

Как поясняет издание, привычные для нас цифры от 0 до 9 называются арабскими. Эта система, которая впервые была разработана индийскими математиками, получила распространение через арабский мир в Европе, после чего стала использоваться во всём мире.

В опросе Civic Science участвовало 3624 американца. 65% респондентов проголосовали против включения арабских цифр в школьную программу. 29% выступили за их изучение, 15% не смогли определиться с ответом, отмечает The Independent.

По мнению главы Civic Science Джона Дика, результаты исследования были «самым грустным и смешным свидетельством американской предубеждённости», которую когда-либо наблюдала его компания.

Примечательно, что среди республиканцев оказалось 72% противников арабских цифр, а среди демократов — 42%. И это несмотря на то, что между уровнями образования двух этих групп не было значительной разницы.

«Они отвечали по-разному, даже если у них были одинаковые знания об обозначении чисел. Это означает, что этот вопрос отражает не только знание или безграмотность, но и кое-что ещё — предубеждение», — считает Дик.

По его словам, авторы исследования не ставили своей целью «выявить предубеждение тех, кто не понимает этот вопрос». Более того, предвзятость не ограничивалась консервативно настроенными респондентами и отношением к исламу.

Другой вопрос в исследовании звучал так: «Должны ли американские школы в рамках своей научной программы преподавать теорию создания Вселенной католического священника Жоржа Леметра?» 73% демократов ответили нет, а 33% республиканцев — да.

Вероятно, и те, и другие предположили, что эта теория связана с идеей божественного сотворения мира. На самом деле бельгийский священник был астрофизиком, который первым открыл расширение Вселенной и выдвинул идею, что она произошла в результате Большого взрыва.

«Хотя Леметр менее известен, чем арабские цифры, результаты почти идентичны друг другу. Демократы имеют, пусть и затаённые, предупреждения в отношении западных религий. Подобный слепой фанатизм может проявляться у обеих сторон», — подчёркивает Дик.

Исследование Civic Science напоминает опрос, который был проведён в США в 2015 году. Тогда 30% республиканцев поддержали бомбёжку Аграбы, вымышленного города, в котором разворачиваются события диснеевского мультфильма «Аладдин», обращает внимание The Independent.