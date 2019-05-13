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Die Welt: половина немцев не уверена в завтрашнем дне

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Лишь около половины жителей ФРГ считает, что сейчас подходящее время делать покупки, хотя рынок труда процветает, а доходы населения растут, пишет Die Welt. Пессимистичные настроения немцев издание объясняет тем, что многочисленные политические события делают их неуверенными в завтрашнем дне. Поэтому они «предчувствуют», что рано или поздно ситуация на рынке труда изменится, причём не в лучшую для них сторону.
Die Welt: половина немцев не уверена в завтрашнем дне
Reuters

Всего год назад британцы с помощью известного издания сделали немцам лучший комплимент, на какой они только способны: на обложке The Economist красовалась фраза «Крутая Германия», причём даже заглавными буквами, пишет Die Welt.

Впрочем, уже сегодня бросается в глаза, что, несмотря на «рекордный экономический подъём», среди жителей федеративной республики встречается всё больше пессимистов, отмечает автор статьи Михаэль Гассман.

Как оказалось, поясняет журналист Die Welt, всего около половины немцев считает, что сейчас подходящее время делать покупки — и это несмотря на то, что рынок труда процветает, а доходы населения продолжают расти.

К подобному результату пришли учёные из Института немецкой экономики (IW) в Кёльне и научно-исследовательского центра The Conference Board (TCB) в Нью-Йорке, которые сравнили настроения потребителей в различных странах мирах.

Согласно полученным данным, по уровню ожиданий потребителей Германия заняла 21-е место в списке из 64 стран, в которых авторы исследования проводили опросы.

В частности, вопросы касались перспектив занятости реципиентов в следующие 12 месяцев и их финансового положения, уточняет автор статьи Михаэль Гассман.

Результаты исследования, продолжает журналист немецкого издание, местами просто «ошеломляют». Так, например, странами с самыми оптимистичными потребителями стали Пакистан и Индия, несмотря на колоссальную напряжённость в отношениях между этими двумя ядерными державами. В первой десятке оказались и такие азиатские страны, как Индонезия, Вьетнам и Китайская Народная Республика.

Пессимистичные же настроения многих немцев Гассман объясняет тем, что «многочисленные политические события делают их неуверенными в завтрашнем дне». И поэтому они якобы «предчувствуют», что рано или поздно ситуация на рынке труда изменится для них не в лучшую сторону.

«Да, над своей крутизной жителям Германии, похоже, ещё придётся поработать», — констатирует автор статьи.

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