Maaseudun Tulevaisuus: половина сельских жителей в Финляндии согласна отменить санкции

Половина финнов, живущих в сельской местности и на севере Финляндии, одобряет отказ от санкций в отношении России. В то время как в городах и на юге страны идею отказаться от санкций поддерживают меньше, как показал недавний опрос, проведённый финским изданием Maaseudun Tulevaisuus. Единство Евросоюза в этом вопросе, по всей видимости, является для финнов более важным аспектом, чем помощь Украине, отмечают эксперты.

Больше половины финнов, которые голосовали на недавних выборах в парламент Финляндии за партии «Финляндский Центр» и «Истинные финны», поддерживают идею отказаться от европейских санкций против России, в случае если она отменит ответные санкции, сообщает финское издание под названием Maaseudun Tulevaisuus («Будущее сельской местности»). Это показали результаты опроса, который корреспонденты издания проводили вскоре после парламентских выборов, проходивших с 18 по 24 апреля.



При этом вопрос, который задавали респондентам, звучал следующим образом: «Нужно ли Европе отказаться от антироссийских санкций, если Россия, в свою очередь, откажется от санкций против Европейского союза?» У опрошенных также уточняли, за какую именно партию они проголосовали на выборах. «О том, что для отмены санкций России следует покинуть оккупированные украинские территории, ничего не говорилось», — поясняется в статье.



Как показывают результаты, в настоящее время половина финнов, живущих в сельской местности, а также жители северной и восточной Финляндии поддерживают отказ от санкций в отношении России. В то время как в городах и на юге Финляндии идею отказаться от санкций поддерживают меньше, пишет Maaseudun Tulevaisuus.



Общее число участников проведённого изданием опроса составило 1039 человек. При этом в целом 41% респондентов поддержали отказ от санкций, а 27% выступили против. Во всех группах опрошенных также был довольно большой процент людей, которые не могли дать однозначного ответа, отмечается в статье. Например, среди студентов и людей младше 30 лет половина воздержалась от точного ответа. Как считает руководитель Института внешней политики Финляндии (UPI) Тейя Тииликайнен, этот вопрос выявляет разные взгляды на проблему.



По мнению Тииликайнен, возможно, уже не все финны помнят, почему изначально были введены ограничительные меры в отношении России: «Санкции действуют уже настолько долго, что изначальная причина их введения забылась. Или же в их эффективность уже не верят».

Кроме того, если санкции вызывают экономические трудности в собственном бизнесе, желание отказаться от них может расти, говорится в статье. В свою очередь, сторонники санкций могут полагать, что они по-прежнему эффективно работают. Как считает Тииликайнен, санкции наносят России определённый урон — например, она не смогла, как надеялась, найти замену европейским рынкам в Китае, подчёркивает эксперт.



При этом уровень доходов среди финских респондентов не влиял на их позицию по вопросу санкций: во всех группах, сформированных по уровню доходов, число людей, поддерживающих отказ от санкций, составляло от 40% до 45%, сообщает Maaseudun Tulevaisuus.



Евросоюз сохраняет экономические ограничения против России, которые единогласно продлеваются раз в полгода вот уже восьмой раз. «Хотя во многих странах — членах ЕС обдумывают отказ от санкций, в целом в Евросоюзе этот вопрос не подвергается сомнениям. Санкции постоянно продлевают», — констатирует Тииликайнен.

Изначально предполагалось, что санкции будут введены не на короткий период, а на несколько лет, подчёркивается в статье: «Санкции можно будет снять, если Россия покинет Восточную Украину и Крымский полуостров. Но признаков таких шагов со стороны России нет».



Ранее издание Maaseudun Tulevaisuus уже проводило опрос об отношении к антироссийским санкциям в 2014 году, и тогда больше половины финских фермеров потребовали «сделать для Финляндии исключение» или отказаться от санкций, говорится в статье.

Причём «помощь Украине» тогда посчитали важным основанием для введения ограничительных мер около 20% финских фермеров, в то время как более важной причиной считалось присоединение к «единому фронту» Евросоюза. А главной причиной стремления отказаться от санкций или требования сделать исключение для Финляндии тогда была важность её торговли с Россией, отмечает Maaseudun Tulevaisuus.



Однако в 2014 году издание интересовалось только мнением финских фермеров, а сейчас — мнением всех граждан, сообщается в статье. Единство ЕС и сейчас может быть более важным аспектом, чем помощь Украине, полагает Тииликайнен: «В период действия санкций Россия совершила много других неоднозначных шагов — например, в 2015 году во время миграционного кризиса. Кроме этого, она пыталась вмешаться в ход выборов в Евросоюзе. Снятие санкций означало бы, что Евросоюз сдаётся». Между тем на выборах в парламент Финляндии и предстоящих выборах в Европарламент тема санкций не поднималась, заключает Maaseudun Tulevaisuus.