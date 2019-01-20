Yle: финские партии единодушны — санкции против России снимать нельзя

Все финские партии считают, что антироссийские санкции в области экономики снимать нельзя, так как Крым по-прежнему «оккупирован», а Минские соглашения не выполняются, передаёт Yle. Тем не менее большинство партий не уверены в том, будет ли Москва вмешиваться в финские выборы. При этом лишь две партии считают, что вступление в НАТО будет для Финляндии правильным шагом.

Все финские парламентские партии считают, что антироссийские экономические санкции снимать нельзя, так как Крым остаётся «оккупированным», а Минские соглашения по-прежнему не выполняются, пишет Yle.



«Европейский совет в декабре единодушно высказался за продление санкций», — напомнил председатель Христианских демократов Сари Эссайа.



Лидер Истинных финнов Юсси Халла-Ахо также выступает за санкции, однако считает целесообразным сместить их акцент с продовольственных товаров на сотрудничество в области энергетики. При этом политики с гораздо меньшей уверенностью ответили на вопрос о возможном вмешательстве России в финскую политику.



Из девяти партий семь не смогли с уверенностью сказать, будет ли Россия оказывать влияние на результаты парламентских выборов. Все лидеры, однако, считают возможным воздействие со стороны иностранных государств.



Лишь лидер Истинных финнов Халла-Ахо считает, что Москва в выборы вмешиваться не будет. «Степень российского влияния и воздействия преувеличивается, а российскую карту всякий раз достают из колоды во время разборок внутри Европейского cоюза», — подчеркнул он.



В то же время только Коалиционная партия и Шведская народная партия считают, что Финляндии необходимо подать заявку на вступление в НАТО. При этом обе партии признают, что для такого шага необходима народная поддержка.



«Членство в НАТО — это хорошая превентивная мера. Безопасность Финляндии улучшилась бы и укрепился бы международный статус страны», — полагает председатель Коалиционной партии Петтери Орпо.



Партия «Синее будущее» выступает за укрепление сотрудничества НАТО. В то же время «синие» полагают, что если в альянс вступит Швеция, то Финляндии надо будет последовать её примеру. Остальные партии отрицательно высказались относительно военного присоединения. По мнению Социал-демократической партии и партии «Зелёных», членство в НАТО только усилит напряжённость.



«Очередной виток наращивания военного присутствия прямо по соседству не отвечает интересам Финляндии», — заявил лидер «Зелёных» Пекка Хаависто.



Левый союз считает, что политика военного неприсоединения укрепляет миротворческую роль Финляндии. Председатель Центра Юха Сипиля не видит причин для изменения нынешней линии, однако, подчеркивает, что в случае необходимости ситуацию можно и пересмотреть.



Только лидер Истинных финнов Халла-Ахо затруднился с ответом. По его мнению, вступать в НАТО надо было в 90-х вместе со странами Восточной Европы. «Тогда атмосфера политической безопасности была более спокойной, и вопрос был бы спокойно решен», — отметил он.